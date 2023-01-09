Anca Alexandrescu: „Mă întorc, nu vă faceți griji! Din 5 ianuarie sunt înapoi”

„Bună seara și bun găsit la „Culisele Statului Paralel”. Este pentru ultima oară pe anul acesta când spun aceste cuvinte. Mă întorc, nu vă faceți griji. Din 5 ianuarie sunt înapoi; să nu cumva ăștia care fac monitorizări să își frece mâinile că dispar, că nu dispar. Voi fi cu ochii pe ce se întâmplă aici, nu stau departe.

A trecut un an în care ați fost extraordinari. M-am tot gândit ce aș putea să spun; aș fi vrut să vorbesc despre lucruri pozitive, să zic că am învins, că am luat țara înapoi, turul doi înapoi, dar, din păcate, astăzi vorbim despre lucruri rele nu pentru că ne dorim, ci pentru că trebuie să arătăm ce fac cu adevărat jocurile pe care le fac inclusiv trădătorii dintre suveraniști.

În 2026 avem nevoie să fim uniți. Am o singură rugăminte la voi, după ce vă mulțumesc că ați fost alături de noi: îmi doresc un singur lucru anul următor — să ignorați provocatorii care vă jignesc, care vă arată cu degetul. Haideți să construim. E un an extrem de important și unitatea va fi esențială; asta va face diferența. Dacă suntem dezbinați, ei rămân mai mult la putere. Unirea noastră înseamnă schimbare.

Au fost multe momente complicate în acest an; am suferit, m-am bucurat, am înghițit multe jigniri, dar când trag linia la final de an, cred că totuși am reușit să fac ceva bun. Dacă v-am greșit, îmi cer scuze. Mereu am știut să recunosc când greșesc și am puterea să spun „iartă-mă”. Cred că asta trebuie să se întâmple cu fiecare dintre noi. Nu există nimic mai important decât sănătatea, credința, familiile noastre, tradițiile și lupta aceasta pe care noi trebuie să o continuăm pentru a ne lua țara înapoi.

Voi fi iar batjocorită că vorbesc de turul doi. E o sărbătoare extraordinară Crăciunul; cum domnul Cozmin Gușă a spus, e o sărbătoare a liniștii. Însă cei de la Guvern nu ne lasă să ne trăim sărbătorile în liniște. Chiar și pe ultima sută de metri, cu puțin timp înainte de Ajun, continuă să își bată joc de români și fac jocuri pentru a acapara justiția. Este interesant că, niciodată până acum, asaltul nu a venit din două părți: Bolojan și gașca, respectiv Nicușor și sistemul. Nu știu care dintre cele două sisteme e mai puternic, dar noi, dacă suntem uniți, vom fi mai puternici. Nu puteam să termin emisiunile din acest an decât cu suveraniștii mei”, a declarat Anca Alexandrescu.