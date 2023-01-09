ALTEC LOGISTIC SRL – Un model de creștere accelerată și disciplină financiară în transporturile din Vâlcea. Firma are un singur asociat și administrator – Alexandru Olteanu

ALTEC LOGISTIC SRL – Un model de creștere accelerată și disciplină financiară în transporturile din Vâlcea

Într-o piață a transporturilor dominată de volatilitate, competiție acerbă și presiuni fiscale, compania ALTEC LOGISTIC SRL din Râmnicu Vâlcea se evidențiază printr-o evoluție solidă, profitabilitate în creștere și indicatori financiari care o poziționează între firmele locale cu risc scăzut de insolvență. Cu o istorie de 12 ani, activând preponderent în domeniul serviciilor anexe transporturilor, firma administrată și deținută integral de antreprenorul Alexandru Olteanu reușește să bifeze performanțe notabile la finalul anului 2024.

Creștere spectaculoasă: cifră de afaceri de peste 52 milioane lei

ALTEC LOGISTIC a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 52.581.771 lei, în creștere cu 41% comparativ cu anul 2023. Evoluția este susținută de investiții constante în active imobilizate, care au ajuns la valoarea impresionantă de 17,1 milioane lei, dublându-se practic în ultimii doi ani.

Profitul net a urcat la 2.160.359 lei, un salt de peste 130%, în timp ce numărul de angajați a crescut cu 36%, ajungând la 63 de salariați.

Creșterea robustă se reflectă și în nota comercială, unde firma obține un scor de 9.3/10, ceea ce indică stabilitate, solvabilitate și un risc redus în relațiile comerciale.

Disciplina financiară: fără datorii la ANAF, fără facturi restante

Un aspect remarcabil al companiei îl reprezintă absența datoriilor fiscale, confirmată de ANAF.

Nu există facturi restante raportate în BCC, media întârziere de plată este zero, iar statutul fiscal este activ, cu TVA plătitor încă din 2013.

Toate aceste elemente indică seriozitate financiară, o gestionare riguroasă a fluxului de numerar și o capacitate de plată estimată la peste 1,95 milioane lei.

Structură simplă, administrare directă

Firma are: un singur asociat și administrator – Olteanu Alexandru, capital social simbolic – 200 lei, fără conexiuni în alte firme, sediu stabil până în 2036.

Această structură compactă și controlul direct pot fi factori care contribuie la agilitatea decizională și la evitarea complicațiilor juridice.

Litigii și dosare

Compania figurează în câteva dosare, majoritatea având ca obiect validări de popriri sau proceduri de insolvență în diverse contexte, însă nu există indicii că acestea ar afecta în mod semnificativ stabilitatea actuală a firmei.

Rămâne însă notabil că în septembrie și decembrie 2025 apar înregistrări de natură procedurală în materie de insolvență la Tribunalul București – element care merită monitorizat, fără a sugera, la acest moment, concluzii definitive.

Diversificare CAEN și extindere operațională

ALTEC LOGISTIC activează în principal în zona transporturilor, însă portofoliul CAEN secundar are peste 200 de coduri.

Deși unele coduri pot părea surprinzătoare, ele indică flexibilitate și potențial pentru extinderea ariei de activitate.

Importurile realizate în ultimii ani provin din: Austria, Belgia, Germania, Olanda, Franța.

Reflectând colaborări externe în achiziții de echipamente și mijloace de transport.

O firmă reprezentativă pentru modelul local de creștere în logistică

ALTEC LOGISTIC este un exemplu de companie care demonstrează că, în transporturi: investițiile în active, digitalizarea, diversificarea, disciplina financiară pot genera creștere sustenabilă, așa cum reiese și din materialul publicat de TraficMedia, unde modelul de dezvoltare este explicat prin adaptarea la piață și tehnologie.

Cu peste 52 milioane lei cifră de afaceri, profit de peste 2 milioane, scor comercial excelent, lipsă de datorii și indicatori fiscali pozitivi, ALTEC LOGISTIC SRL se înscrie între firmele vâlcene solide, cu un ritm accelerat de dezvoltare.

Monitorizarea financiară pe termen mediu, în special privind dosarele recente de la Tribunalul București, rămâne însă un element de interes jurnalistic.

Până atunci, firma rămâne un exemplu rar de disciplină financiară și creștere constantă într-un sector adesea fragil – transporturile.

Tiberiu Pîrnău