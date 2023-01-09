ALERTĂ! Bărbat din Râmnicu Vâlcea, dispărut în Turcia. Familia cere ajutor

marți, 30 decembrie 2025

Bărbat din Râmnicu Vâlcea, dispărut în Turcia. Familia cere ajutor

Un bărbat de 32 de ani din Râmnicu Vâlcea, Dumitru Robert Stoica, este de negăsit după ce a plecat în Turcia pe 10 decembrie 2025. Ultimul contact cu acesta a avut loc pe 13 decembrie, de atunci nemaifiind cunoscut niciun semn de viață.

Robert are aproximativ 1,75 m înălțime, 75 kg, constituție atletică, păr șaten scurt și ochi căprui. Poate fi recunoscut după tatuaje: un porumbel și chipul tatălui vitreg pe piept, precum și o stea pe braț. La plecare purta blugi gri, tricou și geacă neagră, cu adidași negri.

Potrivit iubitei sale, acesta i-a spus că pleacă „cu treabă” în Turcia și, odată ajuns, a anunțat că este în siguranță. La câteva zile însă, a încetat orice comunicare, fapt care a alarmat familia și apropiații.

Poliția face apel la persoanele care pot oferi informații despre locul în care se află Robert Stoica să contacteze de urgență autoritățile. IPJ Vâlcea a sesizat instituțiile competente din Turcia, tânărul fiind înregistrat ca intrat legal în țară și cazat la un hotel. Familia speră ca acest apel public să ducă la găsirea lui în siguranță.