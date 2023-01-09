Afaceristul Marinică Potop, creditorul familiei Gutău. Cum a ajuns Potop dezvoltator imobiliar în Râmnicu Vâlcea

marți, 23 decembrie 2025

Afaceristul Marinică Potop, creditorul familiei Gutău. Ce arată declarația de avere a norei primarului Mircia Gutău și cum a ajuns Potop dezvoltator imobiliar în Râmnicu Vâlcea

Relațiile dintre mediul de afaceri local și familia primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, ies din nou la lumină, de această dată printr-un document oficial: declarația de avere a Monica Gutău, nora edilului. Actul public relevă o legătură financiară directă cu unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din județ, Marinică Potop (foto), devenit între timp dezvoltator imobiliar în plin centru urban.

Creditul de jumătate de milion de lei: Potop, creditor al familiei Gutău

Potrivit declarației de avere depuse la 30 de zile de la numire în funcția de director adjunct al Direcției Fonduri Europene din Consiliul Județean Vâlcea, Monicăi Gutău consemnează explicit existența unei datorii contractate în anul 2023, cu scadență în 2026, în valoare de 500.000 lei, creditor fiind Marinică Potop. Informația apare clar la capitolul „Datorii” și ridică întrebări legitime despre natura și contextul acestei relații financiare, având în vedere poziția publică a familiei Gutău și influența acesteia în administrația locală.

Deși legea nu interzice astfel de împrumuturi între persoane fizice, situația capătă o miză publică sporită atunci când creditorul este un afacerist cu proiecte majore derulate sau avizate la nivel local, iar debitorii aparțin cercului familial al primarului municipiului.

Averea familiei: proprietăți, donații și venituri consistente

Declarația de avere conturează și un tablou amplu al bunurilor și veniturilor familiei Gutău. Soțul declarantului, Vlad Gutău, figurează ca titular sau coproprietar al mai multor imobile în Râmnicu Vâlcea: teren intravilan de peste 2.000 mp, o casă de locuit de 450 mp, un apartament și un spațiu comercial, toate dobândite în perioada 2019–2023.

La capitolul venituri, apar sume semnificative, inclusiv o donație mamă–fiu de 250.000 lei, precum și încasări de peste 645.000 lei din cesiunea de părți sociale. Aceste date, coroborate cu împrumutul de la Marinică Potop, conturează o capacitate financiară considerabilă, dar și o rețea de relații economice care merită analizată cu atenție în contextul funcțiilor publice deținute.

De la industrie la imobiliare: Marinică Potop schimbă macazul

În paralel cu apariția sa ca și creditor al familiei Gutău, Marinică Potop face un pas major în zona dezvoltărilor imobiliare. Prin intermediul SAP Building SRL, societate la care este acționar unic, Potop se află în spatele unui proiect urbanistic de anvergură: construirea unui imobil D+P+10 etaje pe strada Gib Mihăescu nr. 38, una dintre zonele intens circulate ale municipiului Râmnicu Vâlcea.

Proiectul, care a fost aprobat de Consiliul Local, presupune desființarea construcțiilor existente și realizarea unui bloc cu funcțiuni mixte – locuințe, spații comerciale și birouri – pe un teren de 1.058 mp. Indicatorii urbanistici sunt la limita maximă permisă (POT 50%, CUT 3,5), iar toate cheltuielile privind infrastructura și racordurile revin investitorilor.

Faptul că un om de afaceri cu relații vechi și declarate de prietenie cu primarul Mircia Gutău ajunge să deruleze un astfel de proiect strategic în oraș, în timp ce apare simultan ca finanțator al familiei edilului, alimentează suspiciuni și solicită un plus de transparență din partea autorităților.

Întrebări legitime, răspunsuri așteptate

Documentele oficiale nu probează vreo ilegalitate, însă relațiile personale, fluxurile financiare și proiectele imobiliare majore ridică semne de întrebare firești pentru opinia publică. Cine împrumută, cui, în ce condiții și ce proiecte sunt aprobate ulterior nu mai sunt simple chestiuni private atunci când vorbim despre administrația unui municipiu.

Într-un oraș în care dezvoltarea urbanistică a devenit un subiect sensibil, iar legăturile dintre politică și afaceri sunt constant în atenția publicului, cazul Marinică Potop – familia Gutău merită monitorizat atent, cu documente pe masă și explicații clare.

Documentele sunt publice. Analiza este de interes public.

Tiberiu Pîrnău