Acuzații explozive: Radu Miruță - USR, în incompatibilitate! MApN ar putea fi vulnerabilizat prin numirea sa în funcția de ministru al Apărării

vineri, 19 decembrie 2025

Un potențial scandal de integritate lovește în plin nominalizarea USR pentru Ministerul Apărării Naționale. Fostul premier Victor Ponta a transmis joi o înștiințare oficială către președintele României, Nicușor Dan, și către premier, acuzând existența unei posibile incompatibilități în cazul lui Radu Dinel Miruță – propus ministru al Apărării și vicepremier.

Motivul? Potrivit documentelor publicate de Ponta, Miruță ar fi exercitat simultan funcția de deputat cu activitatea de persoană fizică autorizată (PFA), situație considerată incompatibilă conform legislației privind conflictul de interese și integritatea funcțiilor publice.

Documentele depuse de Ponta ridică semne de întrebare privind integritatea lui Miruță

În postarea sa, fostul premier atașează mai multe înscrisuri oficiale care, susține el, demonstrează starea de incompatibilitate: o adresă a Agenției Naționale de Integritate (ANI), în care se precizează explicit că exercitarea simultană a mandatului de deputat și a activității PFA încalcă art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 96/2006; un document al Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), care indică menținerea PFA-ului în perioada mandatului parlamentar; o decizie a Ministerului Justiției din aprilie 2023, prin care Miruță este suspendat „pentru INCOMPATIBILITATE” din calitatea de expert tehnic judiciar.

Mai mult, Ponta subliniază un aspect critic: între validarea mandatului de deputat (21 decembrie 2020) și suspendarea pentru incompatibilitate trec peste trei ani. În tot acest interval, afirmă el, firma a continuat să fie activă.

Dimensiunea politică și riscurile pentru MApN

Victor Ponta nu se limitează la o simplă acuzație administrativă. El ridică miza:

afirmă că numirea lui Miruță într-o structură strategică precum Ministerul Apărării riscă să „vulnerabilizeze grav” instituția.

În contextul tensiunilor regionale, rolului României în NATO, dar și al presiunilor privind modernizarea armatei, suspiciunea de incompatibilitate nu este doar o chestiune de moralitate publică, ci poate deveni – politic și mediatic – o vulnerabilitate.

Ponta lansează chiar un apel către jurnaliști să investigheze independent documentele, dar și o avertizare către Cotroceni și Palatul Victoria privind potențialul impact asupra statului de drept, în cazul ignorării situației.

USR merge înainte cu nominalizarea. Președintele Nicușor Dan își exprimă încrederea

Totul survine cu doar o zi înainte de ședința Comitetului Politic al USR, care urmează să valideze oficial nominalizarea lui Miruță la Apărare și a lui Irineu Darău la Economie.

Președintele României, Nicușor Dan, întrebat public asupra temei, a oferit o declarație scurtă, dar relevantă: are încredere în ambii candidați USR.

Cu alte cuvinte, șeful statului nu vede – cel puțin până acum – motive de îngrijorare.

Întrebări deschise și riscuri politice

Această situație ridică inevitabil câteva întrebări:

A existat o omisiune voluntară sau involuntară din partea lui Miruță în declararea și suspendarea activității PFA?

De ce suspendarea pentru incompatibilitate a fost decisă abia după trei ani?

Cum poate influența această acuzație procesul de validare și eventual audierile parlamentare?

În ce măsură poate fi afectată credibilitatea Ministerului Apărării dacă suspiciunile persistă?

În lipsa unor clarificări oficiale din partea ANI, Parchetului sau chiar a lui Radu Miruță, cazul poate escalada rapid dintr-o dispută politică într-o anchetă instituțională.

Nominalizarea lui Radu Miruță la conducerea Ministerului Apărării devine astfel mai mult decât o simplă decizie politică: capătă accente de investigație privind integritatea și legalitatea parcursului său profesional.

Dacă documentele lui Victor Ponta se confirmă, vorbim de o incompatibilitate cu potențial impact direct asupra conducerii unei instituții strategice.

Dacă nu, acuzația poate fi interpretată ca o tentativă de delegitimare politică – într-un moment sensibil pentru securitatea națională.

Un lucru este sigur: publicul are dreptul la claritate, iar autoritățile au obligația să lămurească situația. Iar pentru USR – testul abia începe.