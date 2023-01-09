Acuzații explozive: Indivizi „mascați” ar fi încercat, în penitenciar, să-l forțeze pe Horațiu Potra să mintă în dosarul Georgescu

joi, 25 decembrie 2025

Avocatul lui Horațiu Potra: presiuni, amenințări și tentative de declarații fabricate împotriva lui Călin Georgescu

Un scandal de o gravitate extremă zguduie sistemul penitenciar și ancheta penală aflată pe rolul Curții de Apel București. Avocatul lui Horațiu Potra susține că clientul său a fost supus unor presiuni ilegale în interiorul penitenciarului, unde ar fi fost constrâns să dea declarații false împotriva lui Călin Georgescu, sub amenințări directe la adresa fiului său.

Potrivit avocatului Șerban Moga, incidentul s-ar fi produs joi seara, în jurul orei 19:00, când Potra ar fi fost scos din celulă și dus în biroul directorului penitenciarului de mai multe persoane mascate, care nu s-au legitimat și s-au prezentat vag drept „reprezentanți ai statului român”. Acolo, susține apărătorul, Potra ar fi fost interogat fără avocat și somat să confirme versiuni incriminatoare deja „fabricate” în dosar.

Refuzul lui Potra de a face declarații în lipsa apărării ar fi declanșat un val de amenințări: mutarea fiului său într-o celulă cu deținuți violenți și deteriorarea deliberată a condițiilor de detenție. „Nu vezi unde ești? Ce avocat?”, ar fi fost replica primită, potrivit avocatului, într-un episod care amintește mai degrabă de practici de intimidare specifice unor regimuri autoritare decât de un stat de drept european.

Avocatul califică situația drept „șantaj pur” și „purtare abuzivă de ultimă speță”, anunțând demararea imediată a unor acțiuni oficiale: sesizare la Administrația Națională a Penitenciarelor și plângere penală la Parchet, formulate in rem, întrucât identitatea persoanelor implicate este, deocamdată, necunoscută. Apărătorul susține că incidentul s-ar fi petrecut în prezența conducerii penitenciarului, fapt care ridică suspiciuni grave privind complicitatea sau tolerarea unor abuzuri.

Dosarul în care sunt inculpați Horațiu Potra și Călin Georgescu este unul cu miză majoră, deschis la începutul anului și instrumentat de Parchetul General. Aproximativ 20 de persoane sunt cercetate pentru acuzații extrem de grave, inclusiv acțiuni împotriva ordinii constituționale. În prezent, cauza se află în procedura de cameră preliminară la Curtea de Apel București, unde avocații au contestat legalitatea rechizitoriului și existența probelor-cheie.

În mod notabil, față de Călin Georgescu nu a fost dispusă nicio măsură preventivă, însă acesta este chemat periodic la poliție. Avocații susțin că presiunile exercitate asupra lui Potra ar avea ca scop forțarea unor declarații care să suplinească lipsa probelor reale din dosar.

Dacă acuzațiile formulate de apărare se confirmă, cazul riscă să se transforme dintr-o anchetă penală într-un scandal instituțional de proporții, cu implicații directe asupra respectării drepturilor fundamentale, legalității probelor și credibilității justiției. Într-un stat de drept, anchetele se fac cu probe, nu cu amenințări.