sâmbătă, 27 decembrie 2025

Accident grav pe DN 67B, în Vâlcea: mașină scăpată de sub control, ajunsă în râu

Un accident rutier serios s-a produs vineri seară pe DN 67B, în județul Vâlcea, pe raza localității Fârtățești. Un autoturism care circula cu viteză excesivă a scăpat de sub control, a lovit și distrus aproximativ 14 metri liniari din parapetul unui pod, după care a ajuns în albia unui râu.

În urma impactului, două persoane aflate în mașină au fost rănite. Potrivit informațiilor transmise de DRDP Craiova, carosabilul era umed în zona producerii accidentului, factor care ar fi putut contribui la pierderea controlului asupra direcției de mers.

Circulația rutieră este afectată în zonă, iar autoritățile au intervenit pentru gestionarea situației și asigurarea traficului în condiții de siguranță.