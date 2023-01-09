A murit Aurel Potop, fondatorul și administratorul grupului de firme Sarcom

marți, 16 decembrie 2025

Cu profund regret, anunț trecerea în neființă a domnului inginer Aurel Potop, fondatorul și administratorul grupului de firme Sarcom, unul dintre cei mai importanți producători autohtoni de lacuri și vopsele din tara.
Sub conducerea sa, brandul Sticky cu fabrica in comuna Mihăești a devenit nume de referință pe piața vopselelor, reflectând viziunea și spiritul său antreprenorial remarcabil.
Condoleanțe familiei îndurerate!
Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște!

Constantin Barzageanu, primarul comunei Mihaesti

