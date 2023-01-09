309 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European/Uniunea Europeană

sâmbătă, 20 decembrie 2025

309 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European/Uniunea Europeană

Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeană oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 309  locuri de muncă vacante, la data de 17 DECEMBRIE 2025, după cum urmează:

NORVEGIA – 155 locuri de muncă pentru: muncitor în industria piscicolă, lucrător în producție – prelucrarea somonului, mecanic de biciclete, bucătar, manager bucătar.

SUEDIA – 94 locuri de muncă pentru: electrician, mecanic, operator de proces - topitorie, operator de proces - turnare continuă, mecanic laminor la cald, electrician-zona de turnare, electrician - macarale și echipamente de ridicare, mecanic - macarale și echipamente de ridicare, operator de proces – zona laminorului la cald, mecanic – zona topitorie și electrician .

ITALIA – 15 locuri de muncă pentru șofer de autobuz.

GERMANIA – 11 locuri de muncă pentru: fizioterapeut, lucrător în producție-procesare produse din carne.

DANEMARCA – 10 locuri de muncă pentru muncitor în demolări.

IRLANDA – 5 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane.

SLOVENIA – 4 locuri de muncă pentru finisor fața de exterioare clădiri.

MALTA – 3 locuri de muncă pentru: tehnician, analist chimie control calitate, administrator sistem IT.

OLANDA 1 loc de muncă pentru mecanic asamblare.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă  în UE pot vizualiza ofertele complete accesând site-ul www.anofm.ro/eures, pagina de facebook a instituței “AJOFM Vâlcea” sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea, precum și la telefon 0250.735.608.

