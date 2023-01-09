Zboruri de lux, bani murdari și politicieni de top – bomba Nordis arde sub scaunul lui Grindeanu!

marți, 4 noiembrie 2025

Scandalul Nordis se amplifică pe zi ce trece și lovește direct în vârful Partidului Social Democrat. După luni întregi de tăcere, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a admis public că a fost în mai multe zboruri private plătite de Nordis, compania aflată în centrul unui dosar DIICOT de proporții. În aceleași zboruri s-a aflat și Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, arestată în februarie alături de soțul ei, Vladimir Ciorbă, fondatorul grupului Nordis.

„Da, au existat mai multe zboruri private în care a fost și doamna Vicol, plătite de Nordis. Eu mi-am plătit singur costul zborurilor și sunt cât se poate de relaxat în privința acestui caz”,

a declarat Sorin Grindeanu, citat de surse apropiate anchetei.

Păgubiții Nordis cer anchetarea liderilor PSD

În iunie 2025, păgubiții din scandalul apartamentelor Nordis au anunțat depunerea unei plângeri penale împotriva fostului premier Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Laura Vicol.

Aceștia îi acuză pe liderii politici de opt infracțiuni, printre care se numără înșelăciune, spălare de bani, trafic de influență, abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat.

Dosarul este instrumentat de DIICOT, care investighează conexiunile dintre mediul politic și afacerea imobiliară uriașă a grupului Nordis, în care mii de români au pierdut bani investind în apartamente care fie nu s-au construit, fie au fost vândute de mai multe ori.

„Schema Nordis” – imperiul politico-imobiliar al familiei Vicol-Ciorbă

Totul a pornit în toamna lui 2024, când platforma Recorder a publicat ancheta „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.

Investigația arăta cum, deși prin firmele controlate de Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, au intrat milioane de euro, majoritatea proiectelor imobiliare promise nu au fost realizate.

Singurul proiect finalizat – un hotel Nordis din Mamaia – ascundea o fraudă uriașă: apartamentele erau vândute de mai multe ori, către mai mulți cumpărători, prin contracte succesive și artificii juridice.

Zboruri private pentru politicieni de top

Pe 18 noiembrie 2024, G4Media a dezvăluit că Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis au călătorit cu avioane private închiriate de Nordis, alături de soții Vicol-Ciorbă.

Deși inițial au negat orice legătură cu firma, ulterior a ieșit la iveală că zborurile au fost acoperite din bugetul Nordis, iar facturile erau trecute în contabilitate ca „cheltuieli de promovare”.

Anchetatorii DIICOT verifică în prezent posibile foloase necuvenite primite de lideri politici, ceea ce ar putea atrage acuzații de corupție pasivă sau trafic de influență.

DIICOT descinde la 70 de adrese

Pe 3 februarie 2025, procurorii DIICOT au efectuat 70 de percheziții în dosarul Nordis.

Au fost reținute 11 persoane, printre care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.

Pe 5 februarie, Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a celor doi.

Judecătoarea a motivat decizia prin faptul că Laura Vicol ar fi avut acces la date confidențiale din anchetă, iar pentru a le ascunde de anchetatori, a venit la DIICOT cu un alt telefon decât cel folosit curent.

După nouă zile de arest, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis eliberarea lor sub control judiciar, dar ancheta continuă.

Grindeanu – în centrul furtunii politice

Deși susține că este „cât se poate de relaxat”, Sorin Grindeanu este acum prins într-un scandal care ar putea zgudui serios scena politică.

În interiorul PSD, potrivit surselor, există tensiuni majore între tabăra Grindeanu și grupul Ciolacu, pe fondul temerilor că „dosarul Nordis” ar putea deveni o bombă de imagine.

Un caz care poate schimba tot

Cazul Nordis a devenit cel mai amplu scandal politico-imobiliar al ultimului deceniu.

În timp ce procurorii DIICOT continuă să strângă probe privind legături ascunse și avantaje materiale oferite unor demnitari, opinia publică cere răspunsuri clare:

Cine a protejat Nordis? Cine a beneficiat de bani, zboruri și influență? Și cât de adânc merge corupția care a unit politica și luxul?