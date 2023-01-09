Voleiul feminin renaște la Vâlcea după 20 de ani: CS Vâlcea 1924 revine în forță cu primele victorii

duminică, 30 noiembrie 2025

Voleiul feminin revine, în sfârșit, la Vâlcea după două decenii de absență, iar primele rezultate confirmă că această ramură sportivă are din nou viitor în județ. Echipa U13 a clubului CS Vâlcea 1924 a reușit să readucă entuziasmul pe teren și în tribune, câștigând clar primul meci oficial, un 3–0 categoric cu CSS Târnăveni, rezultat care marchează relansarea unei discipline dispărute de ani buni din peisajul sportiv local.

Reactivarea secției de volei feminin vine în contextul eforturilor autorităților de a extinde și diversifica activitatea clubului județean. Consiliul Județean Vâlcea subliniază că investițiile și munca depusă în ultimii ani încep să dea roade, iar apariția unei noi generații de sportive confirmă direcția corectă.

Președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a salutat revenirea voleiului feminin și parcursul promițător al fetelor. „Voleiul feminin revine la Vâlcea după 20 de ani și revine cu rezultate. Acest club a fost creat pentru a atrage copiii către sport, pentru a-i forma sănătos și pentru a face performanță atunci când există talent și muncă. Fetele au câștigat clar, 3–0 cu CSS Târnăveni, și s-au calificat în etapa următoare”, a transmis acesta, felicitând antrenorii Andrei Butuc și Cătălin Stoenete pentru munca depusă.

Tânăra echipă a Vâlcii se pregătește acum pentru două confruntări importante: un meci cu Târgu Mureș și un duel cu formația din Sibiu, considerată favorita competiției. În ciuda provocărilor, evoluția fetelor arată că voleiul feminin are toate șansele să redevină un reper sportiv în județ, iar CS Vâlcea 1924 pare hotărât să reconstruiască această tradiție pas cu pas.