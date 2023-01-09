VIDEO - Percheziții și arestări după ce o mamă și-a vândut bebelușul. Copilul, găsit în alt județ

sâmbătă, 1 noiembrie 2025

Polițiștii și procurorii DIICOT Gorj au descoperit bebelușul de doar trei săptămâni care fusese vândut de mama sa, o tânără de 18 ani, unui bărbat de 47 de ani.

Anchetatorii susțin că tânăra, obligată anterior de concubinul ei de 21 de ani să se prostitueze, a fost determinată de acesta să-și cedeze copilul în schimbul sumei de 7.000 de euro, bani folosiți ulterior la cumpărarea unui autoturism.

Pentru a ascunde tranzacția, femeia a declarat în fals la Starea Civilă că bărbatul de 47 de ani este tatăl copilului. Acesta a obținut apoi, prin declarații false la un notar din Cluj, două procuri notariale și a reușit să obțină un pașaport pentru minor, intenționând să-l scoată din țară.

În urma perchezițiilor, copilul a fost găsit în casa cumpărătorului și preluat de DGASPC Gorj. Au fost ridicate documente, dispozitive electronice și 600 de sticle de alcool fără timbru.

Bărbatul de 47 de ani a fost reținut, iar procurorii au cerut arestarea preventivă a celor doi concubini, aflați în libertate. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din Cluj și Gorj și al jandarmilor.