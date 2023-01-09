VIDEO - Grupul Carmistin relansează transportul feroviar de cereale, marcând o nouă etapă în strategia  de reducere a poluării în industria alimentară

marți, 25 noiembrie 2025

Comunicat de presă

Grupul Carmistin relansează transportul feroviar de cereale, marcând o nouă etapă în strategia de reducere a poluării în industria alimentară

Primul transport feroviar de cereale după trei decenii a ajuns astăzi la Băbeni, județul Vâlcea, ca parte a unei inițiative lansate de Grupul Carmistin, care operează în zonă ferme și unități mari de producție de alimente.

Compania își propune să reducă amprenta de carbon și să pună în aplicare o nouă strategie de optimizare a transporturilor în sectorul agroalimentar, iar transportul feroviar, semnificativ mai eficient din punctul de vedere al costurilor și cu un impact mai redus asupra mediului, devine un pilon central în implementarea unei astfel de strategii.

„Pentru transportul surplusului de cereale de care avem nevoie, am achiziționat cantități importante de porumb din Suceava, Bacău, Iași și Vaslui. Ca lider în producția de furaje din România, considerăm că este datoria noastră să dăm un exemplu de responsabilitate în industrie, mai ales că la Băbeni, producem furajele destinate fermelor proprii de pui exclusiv din cereale provenite de la fermieri locali, produsul finit având origine sută la sută românească”, a declarat Marius Bărbulescu, directorul fabricii de la Băbeni. Aceasta este cea mai mare unitate de profil din România, având o capacitate de producție de 45 t furaje/h și o capacitate de depozitare de 70.000 tone. A fost modernizată în mai multe etape în ultimii ani, în proces fiind inclusă și reabilitarea liniei feroviare.

Grupul Carmistin operează, de asemenea, fabrici de furaje în județele Prahova (20 t/h), Dolj (25 t/h), Neamț (20 t/h), Sibiu (7 t/h) și Olt (5 t/h exclusiv furaje BIO). În acest an, Grupul a achiziționat divizia de nutriție animală din România a companiei Cargill, prin preluarea Provimi România, care include fabricile din Dolj și Sibiu. Această tranzacție a marcat o nouă etapă în strategia de dezvoltare a Grupului, consolidându-i poziția de lider în sector.

Tot în acest an, Carmistin The Food Company, cu top brand La Provicnia pe piața locală, a inaugurat cea mai modernă și complexă facilitate de producție carne pasăre din regiune și a devenit lider național în sectorul avicol, cu o producție anuală de 120.000 tone. Aceste cantități sunt destinate atât pieței interne, cât și exporturilor în peste 30 de țări.