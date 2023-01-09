Victorie uriașă pentru un pensionar din Vâlcea: Tribunalul îi majorează pensia cu 50%

marți, 18 noiembrie 2025

Un pensionar din județul Vâlcea a obținut o decizie favorabilă în fața Tribunalului Vâlcea, după ce a contestat modul în care Casa Județeană de Pensii i-a calculat drepturile. Instanța a stabilit că perioadele în care acesta a lucrat în condiții speciale trebuie valorificate în întregime și a dispus majorarea cu 50% a punctajelor lunare, măsură care poate deveni un reper pentru alți pensionari aflați în situații similare.

Reclamantul a demonstrat că activitatea desfășurată de-a lungul anilor la Complexul Energetic Oltenia și la CET Govora s-a încadrat în condiții de muncă deosebite. Tribunalul a anulat deciziile emise de Casa de Pensii și a obligat instituția să refacă dosarul de pensionare, ținând cont de adeverințele eliberate de Complexul Energetic Oltenia și CET Govora. Conform hotărârii, acesta beneficiază de un stagiu complet de cotizare de 25 de ani și de o creștere cu 50% a punctajelor lunare, conform legislației aplicabile.

Deși hotărârea este pronunțată în primă instanță, specialiștii apreciază că șansele unei răsturnări sunt reduse, în lipsa unor dovezi suplimentare din partea Casei de Pensii care să contrazică activitatea în condiții speciale.

Decizia este susținută de jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, care stabilește că perioadele lucrate în grupa a II-a de muncă pot fi asimilate condițiilor speciale, permițând majorarea punctajului cu 50%.

Cu toate acestea, măsura nu se aplică automat tuturor pensionarilor. Cei aflați în situații similare trebuie să se adreseze individual instanței pentru recalcularea drepturilor. Verdictul de la Vâlcea reprezintă însă un precedent solid pentru viitoare acțiuni împotriva Casei de Pensii.