joi, 6 noiembrie 2025

Victorie istorică pentru CS Vâlcea 1924 în FIBA Europe Cup!

Echipa vâlceană a scris miercuri seară istorie, obținând prima sa victorie în cupele europene, după un meci spectaculos împotriva formației germane Rasta Vechta, încheiat cu scorul de 90-88.

Partida, disputată pe terenul adversarilor, a fost una intensă, decisă abia în ultimele minute, când jucătorii antrenați de Cristi Achim au reușit să întoarcă rezultatul și să își treacă în cont o victorie de prestigiu pentru baschetul românesc.

Eroul meciului a fost Gian Clavell, care a făcut un joc excepțional: 24 de puncte, 8 pase decisive și 5 recuperări. De asemenea, Deandre Pinckney a adăugat 19 puncte, Kenny Gabriel a încheiat cu 16 puncte și 10 recuperări, iar Terrell Harris a contribuit cu 12 puncte.

Succesul de la Vechta marchează prima victorie europeană din istoria clubului CS Vâlcea 1924, o performanță remarcabilă pentru tânăra echipă olteană.

În aceeași etapă din FIBA Europe Cup, CSM CSU Oradea, vicecampioana României, s-a impus la limită în fața echipei AEK Larnaca, în timp ce Corona Brașov a pierdut clar în deplasarea cu Petkim Spor.