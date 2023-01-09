Vâlcea: Client jefuit de o prostituată: i-a furat telefonul, cheile maşinii și i-a golit conturile. Tânăra și proxenetul ei, arestați preventiv

vineri, 14 noiembrie 2025

Un bărbat din Vâlcea care a apelat la serviciile unei prostituate a ajuns victima unui jaf bine pus la punct. Tânăra i-a luat cheile autoturismului și telefonul mobil, iar folosind aplicațiile bancare din telefon a transferat ilegal peste 32.000 de lei. Atât ea, cât și proxenetul care o însoțea, au fost arestați preventiv.

Dosarul a fost deschis de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea, după ce victima, un bărbat de 38 de ani, a reclamat că a fost înșelat de femeia pe care o plătise pentru servicii sexuale.

Incidentul s-a petrecut pe 2 septembrie 2025, în jurul orei 22:00. Bărbatul a contactat telefonic o tânără de 20 de ani, însă întâlnirea s-a transformat rapid într-o cursă pentru golirea conturilor sale.

„Femeia ar fi sustras telefonul mobil și cheia autoturismului persoanei vătămate și ar fi efectuat transferuri bancare neautorizate de aproximativ 32.000 de lei, folosind o aplicație instalată pe telefonul sustras”, au transmis reprezentanții Poliției Vâlcea.

Joi, 13 noiembrie, polițiștii au reușit să o găsească pe tânără și pe proxenetul acesteia pe raza județului Călărași. Cei doi – ea, 20 de ani, el, 28 – au fost reținuți pentru 24 de ore.

Tânăra este cercetată pentru furt calificat, efectuarea de operațiuni financiare frauduloase în formă continuată și acces ilegal la un sistem informatic, iar proxenetul este inculpat pentru proxenetism și tentativă la furt calificat.