Val de înșelăciuni la Vâlcea! Poliția avertizează: bătrânii sunt țintele infractorilor - 1.100 de sesizări în zece luni

sâmbătă, 22 noiembrie 2025

Val de înșelăciuni la Vâlcea! Poliția avertizează: bătrânii sunt țintele preferate

La Prefectura Vâlcea, ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Vârstnicilor a adus în prim-plan un adevăr dur: seniorii sunt, în continuare, printre cele mai vulnerabile victime ale infractorilor. Sub coordonarea prefectului Mihai Oprea, reprezentanții IPJ Vâlcea au prezentat situația alarmantă privind înșelăciunile, furturile din locuință, abuzurile și fraudele telefonice care vizează în special persoanele în vârstă.

Bogdan-Petru Nițu, șef în cadrul Serviciului de Ordine Publică, a explicat că poliția de proximitate încearcă să devină un „scut” pentru seniori, intensificând campaniile de informare și monitorizare. Bătrânii continuă să fie păcăliți prin metodele bine cunoscute – „Accidentul”, „Copilul în necaz”, falși instalatori, falși funcționari – dar cresc și furturile prin împrietenire sau abuzurile venite chiar din partea persoanelor apropiate.

În primele 10 luni ale anului, polițiștii de proximitate au realizat peste 1.600 de activități preventive, au consiliat 3.549 de persoane, au participat la aproape 1.800 de verificări și au aplicat 670 de sancțiuni. Totodată, peste 425 de acțiuni au vizat exclusiv prevenirea victimizării bătrânilor. În județ acționează 51 de polițiști de proximitate, însă rămâne vacant un post important la Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu peste 1.100 de sesizări primite și soluționate în doar 10 luni, presiunea pe polițiști este uriașă, iar fenomenul infracțional care vizează vârstnicii devine tot mai rafinat și mai agresiv. Autoritățile insistă asupra parteneriatului cu cetățenii și comunitățile locale, considerând dialogul constant singura modalitate reală de a reduce riscurile.

Într-un județ în care bătrânii rămân o țintă predilectă, poliția promite vigilență – dar avertizează că lupta împotriva infractorilor depinde și de informarea corectă a fiecărui senior.