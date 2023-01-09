luni, 17 noiembrie 2025

Trezirea la realitate! Ziaristul Liviu Popescu: Ilie Bolojan nu este un premier bun. Ci este o catastrofă!

Ilie Bolojan nu este un premier bun. Ci este o catastrofă. A fost o mare așteptare și este o mare deziluzie. A ratat tot. Ca premier nu ai voie să ieși și să sperii o țară, să spui de falimente, de catastrofe. Ai produs o contracție uriașă în mediul de afaceri, panică în omul simplu. Ai provocat o panică, una care a dus lunile iulie, august și septembrie la contracții pe piață. Salarii prăbușite, turism contractat, inflație mare.

Nu poți face politica austerității. Este deja maladiv să repeți cuvinte ca tăieri, restructurări, concedieri. Să dai ultimatumuri, șantaje că dacă nu se fac concedieri, nu știu ce nu merge! Ce vină are casierul de la Ghioroiu care are 3.000 lei salariu de nu știu ce deficite? Și de ce îl ameninți că îl dai afara acum, de sărbători?

Apropos, când te înjură zeci de mii de antreprenori, mii de profesori, 3000 de primari (n-or fi dracu toți corupți!), mame lăuze și pensionari cu pensii ciuntite că sunt bogați cu 3.000 pensie, tu, premier ai o problemă și e cazul să te retragi. Nu e vina micului antreprenor care plătește 16% impozit că golanul de Ciolacu a făcut deficit. Erați în alianță iarna trecută.

Dar, nu, eu, da eu, m-am săturat de austeritate, de cuvântul tăieri. Dracu, vorba unora, bă, voi când veniți la putere în afară de austeritate, tăieri, reducere, strâns cureaua, mai știți și altceva? Nu accept faptul că mi-au scăzut nu doar veniturile ci mi-a scăzut și puterea de cumpărare. Dacă e cineva care zice că e normal să-ți scadă și cu un leu, banii din buzunar, atunci omul ăla e dus cu capul. Și are nevoie de un consult.

Un premier bun nu trebuie să amenințe oamenii cu datul afară, să amenințe cu taxele, să spună că vine prăpădul, să închidă programe economice. Să blocheze construcțiile (am prieteni în șomaj tehnic, nea Iliee!) Trebuie să caute soluții pentru a dinamiza mediul economic, pentru a aduce bani în țară. Pentru a mișca economia.

Suntem în noiembrie. Cu venituri mai mici, cu gripaje în lanțul economic, cu angoase și temeri. Nici în austeritatea lui Boc și Băsescu nu s-a creat o astfel de atmosferă de frică, de angoase.

Cu panica lui Ilie și cu apocalipsa guvernării nu zâmbim.

Puteți să mă criticați cât vreți dar mie mi-au scăzut veniturile și puterea de cumpărare din cauza „reformelor” lui Bolojan. Sincer, nu mă pot bucura. Nu m-am tâmpit chiar de tot.

Liviu Popescu (ramnicuvalceaweek.ro) ... alte comentarii sunt de prisos!