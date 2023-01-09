Topanel Râmnicu Vâlcea finalizează investiții de 35 milioane euro: fabrică nouă la Ghimbav și parc fotovoltaic de 1,8 MW

sâmbătă, 1 noiembrie 2025

Producătorul de panouri termoizolante Topanel, cu sediul la Râmnicu Vâlcea, a încheiat un amplu program investițional în valoare totală de 35 de milioane de euro, vizând atât modernizarea fabricii vâlcene, cât și extinderea operațiunilor printr-o nouă unitate la Ghimbav, județul Brașov.

„Suntem la finalul unui ciclu investiţional de aproximativ 35 de milioane de euro, din care 15 milioane au fost direcționate către eficientizarea energetică a fabricii Topanel – prin instalarea unui parc fotovoltaic suspendat de 1,8 MW –, creșterea capacității de producție și diversificarea portofoliului”, a declarat Irina Tănăsescu, director comercial al companiei, conform zf.ro

În paralel, Topanel a pătruns pe piața materialelor termoizolante printr-o investiție comună cu grupul ICCO, deținut de Călin-Filimon Costan. Astfel a fost construită Thermotop, o unitate de producție la Ghimbav, evaluată la 20 milioane de euro, dotată cu tehnologie de ultimă generație și considerată cea mai mare fabrică din sud-estul Europei pentru producția de plăci PIR – materiale folosite la construcția caselor pasive.

La Râmnicu Vâlcea, Topanel operează o bază industrială de peste 40.000 de metri pătrați, jumătate fiind ocupată de hale de producție și depozitare. Compania a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 60 de milioane de euro, consolidându-și poziția printre cei mai importanți producători de panouri termoizolante din regiune.