Tentativă de capturare politică a Radioului Public: Guvernul își împinge purtatorul de cuvant, pe Ioana Dogioiu, în Consiliul de Administrație

miercuri, 19 noiembrie 2025

Tentativă de capturare politică a Radioului Public: Guvernul își împinge purtatorul de cuvant în Consiliul de Administrație

Guvernul forțează limitele legii: purtătorul de cuvânt al Executivului, trimis în Consiliul de Administrație al Radioului Public

Nominalizarea Ioanei Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune a aprins, pe bună dreptate, un scandal privind compatibilitatea și independența editorială a radioului public. Propunerea urmează să fie votată chiar astăzi în Parlament, iar miza este una fundamentală: autonomia unei instituții publice care ar trebui să fie ferită de influențe politice.

Legea nr. 41/1994 interzice explicit membrilor Guvernului să facă parte din consiliile de administrație ale radioului și televiziunii publice. Chiar dacă funcția de purtător de cuvânt nu apare în mod direct în listă, logica și spiritul legii sunt clare: nicio persoană care servește zilnic interesele și mesajele politice ale Executivului nu poate supraveghea, în mod credibil, activitatea unei instituții de presă care trebuie să fie independentă și critică față de putere.

Ioana Ene Dogioiu a declarat pentru HotNews că nu vede nicio problemă în a ocupa simultan cele două funcții. Problema o vede, însă, întreaga societate civilă. ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent au transmis o poziție fermă, avertizând că această dublă calitate creează un evident conflict de interese și un pericol real pentru autonomia editorială a SRR.

Contextul este cu atât mai grav cu cât Regulamentul european privind libertatea mass-mediei (EMFA), intrat în vigoare pe 8 august 2025, obligă statele membre să protejeze cu strictețe independența editorială și funcțională a media publice. România riscă, din nou, să ignore un standard european fundamental.

Numirea unui comunicator al Guvernului într-o funcție de control în radioul public ridică întrebări esențiale: cine va garanta că deciziile politice ale Executivului nu vor influența politica editorială? Cum poate un purtător de cuvânt al Guvernului să supravegheze obiectiv o instituție care, prin misiune, trebuie să informeze critic și independent despre activitatea Guvernului?

Această mutare vulnerabilizează credibilitatea SRR și transformă consiliul de administrație într-un potențial instrument politic, în locul unui organism de garantare a interesului public.

Parlamentul are astăzi o responsabilitate esențială: să respingă propunerea Guvernului și să apere atât litera, cât și spiritul legii. Acceptarea acestei nominalizări ar echivala cu o complicitate directă la subordonarea politică a radioului public.

ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent cer ferm blocarea acestei încercări de control politic. În joc nu este doar un vot, ci însăși independența media publice din România.