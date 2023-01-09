Tâlhari din Sibiu, prinși în flagrant. Doi, încarcerați la Vâlcea!

Trei persoane – doi bărbați din Mediaș, de 44 și 19 ani, și o minoră de 16 ani, din Cisnădie – au fost reținute de polițiștii sibieni după o tentativă de tâlhărie comisă pe strada Țesătorilor din municipiul Sibiu.
Incidentul a avut loc în seara zilei de 8 noiembrie, în jurul orei 21:30, când cei trei l-ar fi agresat pe un bărbat de 44 de ani, din județul Prahova, încercând să-i fure banii din buzunar. Tentativa a fost însă zădărnicită de trecători care au observat scena și au intervenit rapid, reușind să împiedice furtul.
După administrarea probelor, polițiștii sibieni i-au reținut pe cei trei pentru 24 de ore. Cei doi bărbați au fost transferați la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea, iar minora a fost dusă într-un centru similar din Mureș.
Suspecții vor fi prezentați procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunere de arestare preventivă. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.
Web Design by DowMedia
Lasă un răspuns