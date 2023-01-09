Tâlhari din Sibiu, prinși în flagrant. Doi, încarcerați la Vâlcea!

miercuri, 12 noiembrie 2025

Trei persoane – doi bărbați din Mediaș, de 44 și 19 ani, și o minoră de 16 ani, din Cisnădie – au fost reținute de polițiștii sibieni după o tentativă de tâlhărie comisă pe strada Țesătorilor din municipiul Sibiu.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 8 noiembrie, în jurul orei 21:30, când cei trei l-ar fi agresat pe un bărbat de 44 de ani, din județul Prahova, încercând să-i fure banii din buzunar. Tentativa a fost însă zădărnicită de trecători care au observat scena și au intervenit rapid, reușind să împiedice furtul.

După administrarea probelor, polițiștii sibieni i-au reținut pe cei trei pentru 24 de ore. Cei doi bărbați au fost transferați la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea, iar minora a fost dusă într-un centru similar din Mureș.

Suspecții vor fi prezentați procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunere de arestare preventivă. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.