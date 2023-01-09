Succes vâlcean: Aurel Simion și Avi-Giis obțin recunoaștere europeană pentru „Cârnați din topor”

marți, 11 noiembrie 2025

„Cârnați din topor din Vâlcea”, creația firmei Avi-Giis, produs recunoscut la nivel european

România adaugă un nou produs pe harta gastronomiei europene: „Cârnați din topor din Vâlcea” au fost înregistrați oficial, în data de 11 noiembrie 2025, în Registrul indicațiilor geografice protejate (IGP) al Uniunii Europene, devenind astfel al 15-lea produs românesc cu protecție la nivel european.

Produsul este creația firmei Avi-Giis SRL din județul Vâlcea, deținută de antreprenorul Aurel Simion, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii și promotor al produselor tradiționale românești. Cârnații au câștigat notorietate în ultimii ani prin gustul autentic, obținut prin respectarea strictă a metodelor tradiționale de preparare.

Realizați din carne de porc lucru, mărunțită manual cu toporul în bucăți de maximum 12 mm, „Cârnații din topor din Vâlcea” au o proporție de 80% carne și 20% grăsime, fiind sărați cu sare de la Salina Ocnele Mari și afumați cu lemn de fag. Gustul lor ușor picant, textura mozaicată și aroma naturală de afumare îi diferențiază de orice alt produs similar de pe piață.

Toate etapele de producție – de la tranșarea cărnii până la afumare – se desfășoară exclusiv în localitățile Mihăești, Ocnele Mari, Frâncești, Popești, Roești, Lăpușata și Roșiile, din județul Vâlcea.

Prin această recunoaștere, produsul vâlcean se alătură altor specialități românești consacrate la nivel european, precum Magiunul de Topoloveni, Salamul de Sibiu, Telemeaua de Ibănești sau Cârnații de Pleșcoi.

Cererea de înregistrare a fost depusă de Asociația Producătorilor Tradiționali, Meșteșugari și Artizani Vâlcea, iar recunoașterea europeană confirmă nu doar autenticitatea și calitatea produsului, ci și valoarea tradiției gastronomice vâlcene, promovată de familia Simion prin brandul Avi-Giis.