Ștefan Vuza – arhitectul renașterii Chimcomplex. 70 de ani de tradiție, viziune și excelență în industria chimică românească

sâmbătă, 1 noiembrie 2025

Chimcomplex este o poveste despre renaștere, reziliență și viziune. O poveste în care un om – Ștefan Vuza – a jucat rolul esențial: acela de a reda viață și sens unei industrii care, altfel, ar fi fost pierdută pentru totdeauna.

La 70 de ani de la înființare, Chimcomplex nu este doar o companie de referință în economia României, ci un simbol al unei industrii care a renăscut prin curaj, inteligență managerială și credință în potențialul românesc.

După prăbușirea colosului Oltchim, când totul părea pierdut, Ștefan Vuza a fost cel care a avut curajul să creadă că România nu-și poate permite să lase moștenirea industrială a Vâlcii să dispară. A înțeles că întreaga experiență acumulată aici – oameni, know-how, infrastructură – reprezintă o comoară națională.

Prin viziune, investiții și perseverență, Vuza a reușit să unească experiența Oltchimului cu performanțele fabricii din Borzești, dând naștere unui adevărat campion industrial românesc.

Astăzi, Chimcomplex înseamnă inovație, eficiență energetică, sustenabilitate și exporturi în zeci de țări. Este rezultatul unei strategii inteligente care a transformat o industrie considerată depășită într-un model de dezvoltare și modernizare pentru întreaga economie.

„Nu există succes fără oameni. Chimcomplex este o companie de oameni care cred, muncesc și își iubesc meseria”, spunea recent Ștefan Vuza, sintetizând filosofia sa de management – una centrată pe respect, performanță și continuitate.

Cei 70 de ani de tradiție industrială nu înseamnă doar istorie. Înseamnă o lecție despre leadership, despre cum un om și o echipă pot transforma o industrie întreagă.

Sub conducerea lui Ștefan Vuza, Chimcomplex a devenit lider regional în producția de substanțe chimice și un reper de stabilitate economică într-o lume tot mai volatilă.

Astăzi, compania nu doar continuă tradiția Oltchimului, ci o duce mai departe, cu proiecte ambițioase de cercetare, decarbonizare și digitalizare – toate orientate spre viitor.

La 70 de ani de existență, Chimcomplex este mai mult decât o companie. Este dovada vie că viziunea unui om poate reface ceea ce părea pierdut.

Felicitări celui care a crezut și a făcut posibilă renașterea acestei tradiții: Ștefan Vuza, omul care a repus industria chimică românească pe harta Europei!

Tiberiu Pîrnău