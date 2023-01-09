Staţiunea Baile Olanesti putea ajunge o ruină daca izvoarele minerale nu erau concesionate de SC Olăneşti Riviera SA

joi, 6 noiembrie 2025

Băile Olănești – stațiunea care ar fi putut deveni o ruină dacă izvoarele nu erau concesionate de SC Olănești Riviera SA

Într-o perioadă în care rețelele sociale abundă de informații distorsionate, Băile Olănești a devenit, din nou, subiectul unei controverse false. O petiție online intitulată „Eliberați apele vindecătoare de la Băile Olănești”, acuză o așa-zisă „privatizare” a izvoarelor minerale. În realitate, nimeni nu a pus vreodată în discuție vânzarea sau înstrăinarea resurselor naturale ale României – lucru interzis expres de Constituție.

O concesiune legală, nu o privatizare

În județul Vâlcea – considerat capitala turismului balnear din România – Băile Olănești, alături de Călimănești-Căciulata și Govora, este un reper pentru tratamentele cu ape minerale. Izvoarele de aici au fost concesionate în mod legal, printr-o procedură transparentă.

SC Olănești Riviera SA deține dreptul de exploatare a izvoarelor, achitând o redevență importantă din valoarea apei consumate, plus o taxă anuală consistentă către Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM). În schimb, compania are obligația de a realiza analize lunare, trimestriale și anuale privind calitatea apei, precum și studii periodice de cercetare în colaborare cu Institutul de Balneologie, singurul organism care poate acorda dreptul de utilizare a apelor în scop terapeutic.

Toate controalele efectuate de-a lungul anilor au confirmat că societatea și-a respectat integral obligațiile contractuale, iar concesiunea a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare.

„Izvoarele de aur” ale României

Recunoscute la nivel mondial, apele minerale de la Olănești – supranumite „Izvoarele de aur” – sunt renumite pentru efectele lor curative în tratarea afecțiunilor gastro-intestinale, hepatice, renale sau alergice. Cele mai cunoscute surse sunt Izvorul nr. 24, dar și izvoarele „Cristal” (nr. 7) și „Imperial” (nr. 15).

În total, stațiunea dispune de peste 35 de surse hidrominerale – izvoare naturale, puțuri și galerii miniere – care necesită întreținere constantă și supraveghere tehnică specializată.

Fără concesiune, Băile Olănești ar fi fost o ruină

Directorul SC Olănești Riviera SA a declarat într-un interviu pentru Ziarul de Vâlcea că lipsa unui investitor privat ar fi condamnat stațiunea la degradare:

„Dacă la licitația din 2001 societatea Olănești SA ar fi fost cumpărată de altcineva sau dacă izvoarele ar fi rămas în grija administrației locale, stațiunea ar fi ajuns ca Borsec – în paragină. Administrațiile locale nu au resursele necesare pentru a întreține și moderniza asemenea instalații. Doar un investitor privat poate susține aceste costuri uriașe.”

Investiții constante pentru cercetare și calitate

Societatea concesionară alocă anual fonduri importante pentru analize și studii, care atestă calitatea apelor minerale.

„În fiecare an, costurile cu cercetarea și dezvoltarea cresc. Facem analize lunare și trimestriale, iar la fiecare trei ani, Institutul de Balneologie realizează cercetări complexe pentru stabilirea indicațiilor terapeutice. Nu sunt ape obișnuite – ele necesită studii de durată și monitorizare atentă. În ultimii ani, am finanțat trei cercetări ample, prezentate la congrese medicale de specialitate”, explică reprezentanții societății.

O stațiune salvată prin responsabilitate

Băile Olănești este astăzi o stațiune modernizată și funcțională tocmai datorită unei concesiuni legale și transparente, care a asigurat continuitatea exploatării și protejarea resurselor naturale. În lipsa acestei investiții private, perla balneară a Vâlcii risca să împărtășească soarta altor localități balneare uitate de autorități.

Într-o țară unde zvonurile se răspândesc mai repede decât faptele, cazul Olănești este dovada clară că responsabilitatea și investiția privată pot salva patrimoniul natural!