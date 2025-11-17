Sparle si soparle, 17.11.2025

Peste 50 de organizații și specialiști cer Ministerului Culturii și Direcției pentru Cultură Vâlcea să declanșeze în regim de urgență procedura de clasare ca monumente istorice a patru clădiri emblematice din Băile Govora, aflate într-un avansat stadiu de degradare. Apelul atrage atenția că obligația de clasare există încă din 2011, când PUG-ul local a fost aprobat cu această condiție, dar autoritățile nu au pus-o în aplicare. Semnatarii susțin că Direcția pentru Cultură Vâlcea nu a respectat dispozițiile Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice din 30 iulie 2025, care cerea inițierea imediată a procedurii. ONG-urile acuză Primăria Băile Govora că ar fi început o campanie de intimidare împotriva echipei Studiogovora, care a documentat patrimoniul local. În paralel, organizațiile solicită o colaborare transparentă cu proprietarii, implicarea directă a ministrului și întărirea rolului Institutului Național al Patrimoniului. Reprezentanții Denix Invest resping acuzațiile și afirmă că presiunile au început abia după refuzul colaborării cu arhitecții care coordonează apelul public. Ei susțin că sunt dedicați restaurării imobilelor cumpărate și că lucrează deja cu specialiști acreditați în monumente istorice, în deplin respect al legii. Compania consideră că procedura de clasare este folosită abuziv ca instrument de blocaj și continuă să solicite intervenția instituțiilor statului pentru a opri hărțuirea la care se declară supusă.
Judecătoria Râmnicu Vâlcea a obligat, în 2014, firma SC Voltecs SRL, administrată de Nicoleta Barbu, să demoleze un etaj și o terasă construite fără autorizație și să readucă imobilul din Băile Olănești la starea inițială, după ce două firme vecine și Primăria au câștigat procesul. Tribunalul Vâlcea a menținut decizia în 2016, hotărârea devenind definitivă. Deși obligațiile sunt clare, SC Voltecs nu a executat nici până astăzi demolările, continuând să funcționeze ca vilă de patru stele, cu autorizație provizorie de la Ministerul Turismului. În tot acest timp, Nicoleta Barbu adoptă public postura de victimă, acuzând „grupuri de interese” ori de câte ori instituțiile statului efectuează controale. Realitatea juridică rămâne însă aceeași: hotărârea este definitivă, iar obligația de demolare nu poate fi ignorată la nesfârșit.
Polițiștii vâlceni au controlat 14 firme din județ, vizând modul în care acestea gestionează deșeurile. Verificările au dus la deschiderea a două dosare penale pentru încălcarea legislației de mediu. Au fost aplicate 11 amenzi în valoare totală de 42.000 de lei și confiscate sume de bani nefiscalizate, precum și fier vechi colectat ilegal. Autoritățile anunță că astfel de acțiuni vor continua.
AEP a aplicat președintelui Nicușor Dan cinci amenzi, a confiscat peste 210.000 de lei și a refuzat rambursarea a 930.283 de lei, invocând plăți din conturi nenotificate, donații neconforme și cheltuieli electorale ilegale. Printre abateri se numără afișaj electronic interzis, utilizarea mașinii PMB în campanie și propagandă plătită de terți, inclusiv online. O mare parte din suma nerambursată provine din materiale realizate de firme fără contract direct cu candidatul și din cercetări sociologice făcute înaintea campaniei. Administrația Prezidențială confirmă situația, iar președintele anunță că va contesta în instanță decizia AEP.
EPPO a trimis în judecată trei persoane din Vâlcea, acuzate că au deturnat peste 1,2 milioane de euro din fonduri europene pentru irigații. Proiectele de la Ionești, Galicea și Olanu ar fi fost doar pe hârtie, cu lucrări fictive și documente falsificate, în timp ce avansurile de câte 300.000 € au ajuns în conturile beneficiarilor. Ancheta indică posibila implicare a unor organizații locale de irigații și extinderea fraudei către alte proiecte AFIR din zonă. Cei implicați riscă între 2 și 7 ani de închisoare, iar EPPO anunță noi dosare în pregătire.
