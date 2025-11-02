Șpârle și șopârle, 02.11.2025

În luna martie a acestui an, Marian Ciobanu, politist din cadrul Poliției Orașului Brezoi – compartimentul silvicultură – ar fi fost depistat în trafic conducând autoturismul personal sub influența băuturilor alcoolice. Potrivit unor surse locale, anterior momentului opririi, polițistul ar fi participat la o întâlnire într-un local de pe Valea Oltului, împreună cu un exploatator de material lemnos din zonă. În urma unui control rutier efectuat de colegii săi de la Serviciul Rutier Vâlcea, polițistului i-ar fi fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, faptă prevăzută de articolul 336 din Codul Penal. De atunci și până în prezent, dosarul ar fi rămas în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi, fără ca opinia publică să fi fost informată despre eventualele măsuri administrative luate în privința agentului. Surse apropiate cazului susțin că Marian Ciobanu și-ar fi continuat activitatea în cadrul aceleiași structuri, fapt ce ridică semne de întrebare în comunitatea locală.
Situație revoltătoare la Liceul „Preda Buzescu” din Berbești, județul Vâlcea! O imagine postată pe rețelele sociale arată o porție de mâncare destinată elevilor în care se pot vedea, cu ochiul liber, viermi. Fotografia a fost făcută publică de o localnică indignată, care cere explicații autorităților și sancțiuni urgente pentru cei responsabili. „Uitați ce pot mânca copiii de la liceul Preda Buzescu, județul Vâlcea! Să le fie rușine autorităților care nu fac controale săptămânal, când știu că mănâncă niște copii!”, a scris femeia în postarea care s-a viralizat rapid. Mâncare infestată, plătită din bani public. Imaginile arată clar: porții de cartofi și carne, cu viermi vizibili. Aceasta nu mai este o simplă neglijență, ci o problemă gravă de igienă alimentară, care poate pune în pericol sănătatea elevilor.
În 2023, firma Gallo Invest a demarat lucrările de modernizare a fostului club Jet Set, pe baza a două autorizații de construcție emise de Primăria Râmnicu Vâlcea. Prima autorizație viza „reamenajarea unei terase existente și amplasarea de mijloace publicitare”, iar cea de-a doua – „amenajarea locurilor de parcare, crearea unui acces auto și amplasarea unui totem orizontal”. Pe teren, însă, realitatea a fost cu totul alta. În locul unei simple reamenajări, întreaga clădire a fost refăcută complet, atât la exterior, cât și la interior. A fost practic o reconstrucție, cu modificări de structură, finisaje de lux și instalații noi – o lucrare care, în mod normal, ar fi necesitat o autorizație complexă, nu doar o formalitate birocratică pentru o „terasă”.
Garda Națională de Mediu a efectuat controale ample la balastierele din Vâlcea, vizând, printre altele, firmele Remservice, Unilemn, Trustul 3 Construcții, Edion etc. Echipele au venit din afara județului și au verificat respectarea legislației de mediu și proveniența agregatelor. În urma verificărilor, au fost aplicate 8 amenzi în valoare totală de peste 300.000 lei și două avertismente. Cea mai mare sancțiune, de 150.000 lei, a fost primită de Unilemn SRL din Dăești (administrator Oliver Colțos), pentru nereguli privind autorizația de mediu și gestionarea apelor uzate.
Sute de vâlceni care au cotizat ani de zile la C.A.R. Sanitar IFN Râmnicu Vâlcea se confruntă cu refuzul instituției de a le restitui economiile. De peste 15 luni, oamenii așteaptă să-și primească banii, fără succes, în timp ce dosarele penale care au vizat conducerea casei au fost clasate „prin nelucrare”. 15 luni de așteptare și niciun leu restituit: Cazul soților Gheorghe Ion și Gheorghe Georgeta, membri de peste 20 de ani ai C.A.R. Sanitar, este emblematic. Cei doi nu au contractat niciodată împrumuturi, dar și-au văzut economiile blocate din mai 2024. „Am depus cereri scrise, am trimis toate actele necesare. Ni s-a spus că vom primi banii în patru luni. A trecut mai bine de un an și jumătate și nu s-a întâmplat nimic”, povestește Gheorghe Ion.
