joi, 20 noiembrie 2025

ȘOC în școlile din Vâlcea! Poliția intră în forță: mii de elevi “luați la verificare” în 2025

În anul 2025, Inspectoratul de Poliție Județean a desfășurat activități, controale, intervenții și a întocmit rapoarte alarmante despre tot ce mișcă în unitățile de învățământ. Violență, bullying, droguri, comportamente antisociale – toate au ajuns sub lupa polițiștilor, care au intrat în clase, în curți, în ședințe și în grupurile de lucru, într-un adevărat maraton de prevenire.

În numai zece luni, peste 36.000 de elevi au trecut prin acțiunile educativ-preventive ale polițiștilor. S-au discutat subiecte grele: agresiuni, hărțuire online, consum de droguri, reguli rutiere și cum se poate transforma un simplu conflict într-un dosar penal. Vacanța de vară nu a fost nici ea o pauză: aproape 4.000 de adolescenți au fost “prelucrați” în școli, tabere sau zone frecventate de minori.

Și profesorii au fost treziți brusc la realitate: IPJ Vâlcea a organizat 18 instruiri oficiale, ședințe cu părinții, dar și întâlniri dure cu directorii. În paralel, polițiștii au intervenit la 61 de incidente raportate de școli, o cifră care arată clar că problemele sunt reale, nu simple statistici.

Nici presa nu a rămas indiferentă. Cu 57 de articole, 32 de informări oficiale și 12 apariții radio-TV, subiectul a ținut prima pagină în 2025. Totul, în timp ce 15 campanii anti-violență, anti-drog și anti-bullying au fost rulate în întreg județul.

În cadrul grupului operativ al IPJ, format din structuri specializate pe criminalitate, droguri, arme și investigații, situația din școli a fost analizată săptămânal. S-au discutat cazuri, s-au verificat imagini, au fost puse cap la cap informații din teren și s-au dispus măsuri pentru oprirea fenomenelor de risc înainte să scape de sub control. Traficul de droguri a fost unul dintre subiectele fierbinți, analizat la sânge alături de Jandarmerie, Inspectoratul Școlar, DGASPC și DSP.

Când vine vorba de acțiuni concrete, bilanțul este impresionant: 341 de intervenții și controale în cadrul planurilor speciale. De la verificarea transportului școlar și a semnalizărilor rutiere, până la acțiuni anti-delinvență, anti-absenteism, anti-drog și chiar verificări privind portul de obiecte periculoase în școli.

IPJ Vâlcea anunță că nu se oprește aici. Urmează un nou val de controale, întâlniri, campanii, consilieri juridice și rapoarte. Obiectivul este clar: nicio unitate de învățământ fără supraveghere, nicio neregulă trecută cu vederea, niciun elev lăsat în afara “radarului de siguranță”.

Într-un județ în care școlile sunt tot mai expuse fenomenelor moderne de risc, poliția promite un singur lucru: 2026 nu va fi un an liniștit pentru cei care încearcă să transforme școala într-o zonă periculoasă.