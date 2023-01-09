vineri, 21 noiembrie 2025

Siguranța alimentară în Vâlcea: peste 62.000 de analize și nereguli grave descoperite în 2025 - sancțiuni de 1,5 milioane lei

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea a făcut public raportul activităților desfășurate în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, un document care arată dimensiunea reală a muncii din spatele protejării sănătății publice. În primele zece luni ale anului, instituția a analizat nu mai puțin de 49.503 probe privind sănătatea animală și 12.814 teste pe linia siguranței alimentare, cifre care confirmă presiunea constantă asupra sistemului sanitar-veterinar.

2026 se anunță un an de transformare majoră, DSVSA Vâlcea pregătind un amplu proces de digitalizare, în acord cu strategia ANSVSA. Obiectivul principal: reducerea birocrației, creșterea transparenței și accesul instant al cetățenilor și operatorilor economici la informațiile de care au nevoie. Platformele digitale ATLAS vet PORTAL, PCUe și sistemul european de alertă SRAFF vor deveni instrumente centrale în activitatea instituției.

ATLAS vet PORTAL va permite acces direct, online, la buletinele de analiză, istoricul probelor și statusul fiecărei solicitări. Pentru persoanele fizice, contul se creează rapid pe baza CNP-ului și a codului de pe cererea de analiză, iar pentru operatorii economici printr-o solicitare transmisă online. În paralel, PCUe – hubul național al serviciilor digitale din România – va deveni o punte obligatorie de raportare pentru instituțiile publice. Iar fluxul de comunicare prin SRAFF, sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje periculoase, va fi consolidat astfel încât orice risc pentru sănătatea publică să poată fi identificat și gestionat în timp real.

Pe partea de control, anul 2025 a venit cu un număr semnificativ de nereguli. DSVSA Vâlcea a aplicat 680 de sancțiuni contravenționale, dintre care 379 au fost amenzi, în valoare totală de 1.490.000 lei. Cele mai multe probleme descoperite țin de depozitarea necorespunzătoare a alimentelor, trasabilitate incompletă, spații de comercializare neautorizate, manipulari incorecte, etichetări defectuoase și piețe sau târguri care funcționează fără aprobare sanitar-veterinară. Cele mai dure sancțiuni au vizat sectorul produselor de origine animală, unde controalele s-au lăsat cu 592 de sancțiuni, respectiv peste 1,4 milioane de lei în amenzi.

Activitatea laboratorului județean continuă să fie una dintre cele mai performante din țară. În septembrie 2025, L.S.V.S.A. Vâlcea a fost evaluat pentru un nou profil – Biologie moleculară și analiză genetică, ceea ce permite instituției să diagnosticheze pestea porcină africană și clasică prin tehnici Real-Time PCR. Laboratorul vâlcean deține echipamente rare la nivel național, printre care unul dintre cele trei aparate existente în România pentru numărarea celulelor somatice din lapte.

Ca laborator regional desemnat de ANSVSA, unitatea din Vâlcea deservește până la 15 județe în diverse tipuri de analize, de la detecția enterotoxinelor stafilococice, la analize microbiologice ale conservelor sau determinarea impurităților botanice. De asemenea, este singurul laborator din regiune care testează apa potabilă pentru două județe.