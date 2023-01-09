Senatorul Ștefan Borțun vrea să otrăvească Delta Dunării cu chimicale?

Ștefan Borțun, fost senator POT, acum neafiliat politic, vrea să modifice Legea Rezervației!

Ce îl recomandă? Talentul și familia ar spune o replică dintr-un celebru film, însă nu…

Calificarea sa și profesia avută înaintea activității parlamentare? Sau poate activitatea din comisiile din care face parte senatorul din Măcin ori poate inițiativele legislative precedente, trei la număr, avute în prima sa sesiune parlamentară?

Prea multe întrebări fără răspuns (care nici nu ne interesează prea mult -n.n.) ne fac să credem că interesul subit al senatorului din vestul extrem al județului Tulcea pentru problemele biodiversității din cel mai estic punct al județului sunt dictate de alții. Oare aceeași care au scris, atât de elaborat proiectul de lege?

O deltă neguvernată este o deltă moartă

Înființarea Rezervației Biosferei Delta Dunării în urmă cu 35 de ani prin HG 983/1990 a lansat conceptul de guvernator: în primii ani calitatea sa fiind de președinte al unui consiliu științific. Altfel spus, nu puteai fi luat chiar de pe stradă și pus politic în această funcție cu rang de inspector de stat șef din Ministerul Mediului (un fel de subsecretar de stat acum – n.a.).

Funcția de guvernator a rămas timp de 35 de ani chiar dacă la acel concept de președinte al unui consiliu științific s-a renunțat tocmai pentru a face loc în funcție unor … necalificați. În prezent, funcție este deja extrem de politizată, atât numirea cât și eliberarea din funcție fiind la decizia primului ministru. Senatorul Bortun nu propune depolitizarea funcției, pentru că tot la decizia primului ministru are lor numirea și eliberarea din funcție ci, dimpotrivă, transformă funcția de demnitar într-una de funcționar. Care va ocupa funcția, sanchi, prin concurs cu mandat de 5 ani.

În loc să pledeze pentru un concurs organizat de o entitate independentă recunoscută european sau măcar deschis și experților din alte state europene, parlamentarul lasă ușa larg deschisă combinațiilor de partid. Însăși dispariția funcției de guvernator face Delta Dunării neguvernată ceea ce o poate transforma încet-încet într-o deltă moartă!

Moartea hotelurilor plutitoare și lovitura pentru turism

Resurse naturale, agricultură și chimicale

Una dintre cele mai controversate propuneri de modificare a legii este limitarea ambarcațiunilor de agrement la maximum 16 pasageri + 1 membru de echipaj. În termeni practici, aceasta înseamnă falimentul tuturor hotelurilor plutitoare care au devenit un simbol al turismului în Delta Dunării, iar nave precum „Aegyssus”, „Camena” sau „Sturzul”, care găzduiesc turiști din întreaga lume și asigură un confort sporit față de corsarele care au invadat delta precum carasul, ar fi automat interzise. În loc să reglementeze clar traseele, să introducă norme moderne de mediu și să monitorizeze digital traficul pe brațele Dunării, senatorul propune soluția radicală a interdicției totale.

Concesionarea resurselor stuficole pare să fie, chiar și după anchetele care au demascat mecanismul perfid prin care sub umbrela paludiculturii unii băieți ar fi încasat subvenții generoase, o miză uriașă din moment ce propunerea legislativă vrea să ofere ARBDD competența deplină în ceea ce privește concesionarea acestei resurse, ceea ce deschide larg poarta spre clientelism și monopoluri locale. Constituția prevede clar că resursele naturale aparțin statului, și nu unei entități vulnerabile la influențe politice.

În ceea ce privește îngrășămintele și pesticidele, conform legii din prezent, folosirea lor este interzisă în Rezervație. Propunerea senatorului Borțun schimbă radical situația, iar folosirea substanțelor chimice va fi permisă ”pe baza unui aviz emis de ARBDD”. Cu alte cuvinte, ceea ce azi este ilegal, mâine poate deveni legal printr-un simplu aviz. O ușă larg deschisă spre poluarea controlată prin derogări obținute de la conducerea ARBDD. Apare fireasca întrebare: senatorul Ștefan Bortun chiar vrea să otrăvească Delta Dunării cu chimicale?

Vacile senatorului și absurdul legislativ

Nu în ultimul rând, proiectul conține o prevedere aproape ridicolă: introducerea a două rase de vaci în Rezervație. Fără o justificare științifică, fără studii de impact și fără legătură cu specificul zonei, însă cu un aviz formal de la Academia Română (cât de mult s-a degradat și această instituție! ) senatorul deschide calea pentru zootehnie intensivă într-o zonă protejată și de importanță mondială. Și de ce doar vaci? De ce nu oi din rasa Merinos de Palas, porci din rasa Mangalița dacă tot avem mistreți, lupi dacă tot avem șacali și alte asemenea aberații.

Sursa: infotulcea.ro