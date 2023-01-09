duminică, 9 noiembrie 2025

Senatorul Ștefan Borțun este acuzat că a lansat o campanie falsă privind „privatizarea” izvoarelor din Băile Olănești. În realitate, potrivit documentelor oficiale, apele minerale sunt concesionate legal, iar Spitalul „1 Mai” are un contract valabil de furnizare cu operatorul Olănești Riviera SA, care gestionează resursa în baza unui acord existent de peste un an.

Publicația Ziarul de Vâlcea arată că petiția „Eliberați izvoarele”, promovată de Borțun, este o manipulare grosolană menită să inducă în eroare opinia publică. Afirmațiile senatorului potrivit cărora spitalul ar fi „rămas fără acces la apă” sunt contrazise de documente și de autoritățile locale, care confirmă continuitatea furnizării.

Prin declarațiile sale, senatorul Ștefan Borțun este acuzat că a transformat o chestiune tehnică într-o temă politică falsă, alimentând tensiuni nejustificate într-o stațiune care funcționează legal și transparent.