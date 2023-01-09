Senatorul Andra Bică critică dur declarațiile ministrului Educației: „Este nedrept și periculos să arunci vina pe profesori. Ei sunt cei care țin școala în viață”

sâmbătă, 15 noiembrie 2025

Senatorul PSD de Vâlcea, Andra Bică, reacționează ferm după afirmațiile ministrului Educației, care a sugerat că profesorii ar purta principala responsabilitate pentru nivelul ridicat de analfabetism funcțional din România. Fost profesor și fost inspector școlar general, Bică afirmă că declarația nu doar denaturează realitatea, ci riscă să inflameze un întreg sistem deja împovărat.

„Declarația ministrului Educației, care pune întreaga responsabilitate a analfabetismului funcțional pe umerii profesorilor, este nedreaptă și periculoasă”, transmite public senatorul. „Ca profesor, știu cum arată realitatea din școli și cât de mult se muncește, de multe ori în condiții greu de acceptat într-un sistem modern.”

Potrivit acesteia, fenomenul analfabetismului funcțional nu poate fi redus la un singur factor și cu atât mai puțin la vina exclusivă a cadrelor didactice. Problemele sunt vechi, sistemice și complexe: subfinanțarea cronică a educației, programe încărcate și incoerente, birocrația excesivă, lipsa infrastructurii moderne, decalajele uriașe dintre școli urbane și rurale, precum și absența sprijinului real acordat elevilor în familie și comunitate.

„Profesorii nu pot fi transformați în vinovații de serviciu pentru eșecuri acumulate în ani”, subliniază Bică. „Dacă vrem rezultate reale, soluția este colaborarea între școală, familie, autorități locale și minister – nu stigmatizarea celor care deja duc greul.”

Senatorul atrage atenția că profesorii lucrează cu generații de elevi afectate profund de probleme sociale, de lipsa sprijinului de acasă și de influențele unui mediu digital care a schimbat radical modul în care se învață. În aceste condiții, fără investiții consistente în formarea profesorilor, în infrastructura școlară, în servicii de consiliere și în stabilitate curriculară, ministerul nu poate pretinde performanțe peste noapte.

„Responsabilitatea trebuie împărțită corect”, conchide Andra Bică. „Profesorii au nevoie de respect, de claritate și de condițiile necesare pentru ca munca lor să producă efecte. Nu de etichete simpliste care aruncă un sistem întreg într-o dispută inutilă.”