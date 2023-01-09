sâmbătă, 22 noiembrie 2025

Senatoarea POT Valentina Aldea, agresată cu o bâtă într-o parcare din București. Mașina i-a fost vandalizată

Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată joi seară într-o parcare din Sectorul 6 al Capitalei. O femeie de 43 de ani ar fi lovit-o cu o bâtă peste mână și i-ar fi avariat mașina, conflictul degenerând apoi în agresiuni reciproce. Incidentul s-a încheiat la poliție, unde ambele au depus plângeri.

Potrivit Poliției Capitalei, totul a pornit după un apel la 112 făcut de senatoare. Agresoarea a primit ordin de protecție și a fost reținută pentru 24 de ore.

Într-o postare publică, Valentina Aldea susține că a fost lovită „fără motiv” de „o persoană cu un comportament profund dezechilibrat” și că violența nu trebuie tratată ca un fapt banal. Senatoarea spune că nu are nicio relație cu femeia care a atacat-o și că a mers la IML pentru evaluare.