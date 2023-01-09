sâmbătă, 29 noiembrie 2025

Select, Hotelul Reclamațiilor din Băile Olănești. Patronul Ionuț Linte, făcut praf în recenziile clienților nemulțumiți: „Lift stricat, mâncare rea, mizerie, fără internet etc”

De ani de zile, Hotelul Select din Băile Olănești își păstrează un loc constant în topul dezamăgirilor turistice din stațiune. Nu o spun jurnaliștii, nu o spun competitorii, ci o spun, apăsat și repetat, chiar clienții care au ajuns acolo cu speranța unor zile liniștite de recuperare sau relaxare – și care au plecat cu impresia că li s-a păcălit nu doar vacanța, ci și bunul-simț.

Recenziile de pe Google, adunate pe o perioadă lungă, nu lasă loc interpretărilor. Vorbim despre o imagine aproape identică, repetitivă, în care hotelul apare ca un loc al promisiunilor neonorate, al improvizațiilor ieftine și al nepăsării ridicate la rang de politică de management.

UN HOTEL ÎN CARE INTERNETUL „EXISTĂ”, DAR LIPSEȘTE

Unul dintre cele mai citate motive de frustrare este internetul „de vitrină”: Wi-Fi-ul există pe hârtie, routerul merge, semnalul apare cu trei sau cinci linii – dar internetul nu există. Pur și simplu. Ore întregi, zile întregi, fără ca cineva să repare situația. Iar explicația standard a recepției, rostită mecanic, „Anunț băiatul să rezolve”, devine laitmotivul unui sistem unde nimeni nu rezolvă nimic.

Pentru turiști, într-o epocă digitală în care plata cu cardul, comunicarea, documentele medicale sau lucrul remote sunt esențiale, această lipsă elementară este un motiv suficient să lase o singură stea. Și să nu mai revină.

UN LOC NEPRIMITOR PENTRU VÂRSTNICI ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

La Select, mobilitatea redusă devine un obstacol real. Accesul din stradă la recepție presupune multe trepte, fără rampă funcțională sau soluții alternative. Liftul exterior, cel care ar trebui să fie o gură de aer pentru persoanele în vârstă, de fapt oprește între etaje – un compromis absurd și periculos. Practic, hotelul pare construit împotriva turiștilor cu dificultăți de deplasare.

Într-o stațiune balneară, unde peste 60% dintre clienți sunt vârstnici sau pacienți aflați în tratament, această lipsă de respect față de nevoile lor este nu doar rușinoasă, ci de neînțeles.

CONDIȚII SLABE, PREȚURI MARI ȘI UN RESPECT MINIM INVIZIBIL

Sejururi scumpe, camere sufocante fără aer condiționat în plină caniculă, mobilier vechi și prăfuit, băi murdare, miros de mucegai, balcone necurățate „probabil de ani”. Toate acestea se repetă în recenzii diferite, venite din ani diferiți. Nimic nu s-a schimbat. Nimic nu a fost reparat.

În schimb, hotelul investește în televizoare uriașe, inutile în camere unde temperatura urcă la 40 de grade și unde o simplă plasă de țânțari ar fi salvat nopți întregi de chin. Iar pentru cei alergici sau cu probleme respiratorii, lipsa unei minime atenții devine un atac direct la sănătate.

Curățenia… este un subiect în sine. În unele camere, turiștii au găsit cârpe murdare în chiuvetă sau hârtie igienică rămasă în cabina de duș. În altele, praful era de „două degete”. Prosoapele nu au fost schimbate patru zile. Totul lasă impresia unei administrări făcute în grabă și fără supraveghere, în care camera „trebuie predată”, nu curățată.

BAZĂ DE TRATAMENT DEFECTĂ, PERSONAL PLICTISIT ȘI MÂNCARE DE PROASTĂ CALITATE

Hotelul se promovează ca unitate cu bază de tratament – dar turiștii povestesc cum aparatele „nu funcționează”, cum li se spune că „bolnavii sunt prea bolnavi” și strică aparatura, cum personalul se plânge că „este târziu și nu mai ajunge acasă”.

Există recenzii în care oamenii spun clar: „un dezastru”.

Mâncarea? Rece, puțină, uneori crudă. La evenimente festive – Revelion, Paște – s-au plătit sume imense, chiar și 5.000 de lei, pentru meniuri „infecte”, vin ieftin și servire de cantină obosită. Deserturile, deși hotelul se laudă cu meniuri „de regim”, sunt pline de zahăr. Și culmea: la pachetele „all-inclusive”, apa nu este inclusă. Da, apa.

PROMISIUNI DE MARKETING CARE NU EXISTĂ ÎN REALITATE

Piscina? De foarte multe ori, nefuncțională, rece, neîncălzită sau închisă complet.

Jacuzzi? Pe hârtie. În realitate, contra cost sau inexistent.

Parcare? „4,5 locuri de parcare” – cum spun ironic turiștii.

Lift? O „cușcă de sticlă” care merge „când vrea”.

Spa? Neoperational.

Toate aceste aspecte formează tabloul unui hotel care trăiește din promisiuni, dar nu oferă aproape nimic din ceea ce promovează.

CONCLUZIA UNUI FENOMEN PERICULOS: PROFIT PE SPINAREA TURIȘTILOR VULNERABILI

Hotel Select din Băile Olănești pare să fi devenit un loc unde turiștii nu se întorc, dar mereu vin alții noi – mulți trimiși automat prin pachete balneare, prin bilete de tratament sau prin agenții care nu verifică la fața locului realitatea.

Clienții povestesc, recenzile se acumulează, nemulțumirea crește – dar schimbările nu se întrezăresc. Iar în tot acest timp, oameni bolnavi, vârstnici, familii cu copii continuă să fie primiți într-o unitate care funcționează după regula: plătești mult, primești puțin.

Până când?

Până când turiștii vor începe să aleagă cu atenție și să se informeze înainte. Pentru că recenziile nu mint. Și în cazul Hotelului Select, ele vorbesc clar: evită pe cât posibil această locație.

Direcția de Sănătate Publică și Protecția Consumatorilor au de lucru în acest caz!

Citiți AICI toate comentariile clienților!