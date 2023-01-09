luni, 17 noiembrie 2025

Școli din Stoilesti, aduse în prezent: dotări moderne prin PNRR

Comuna Stoilești accelerează modernizarea educației locale, după ce toate unitățile de învățământ au fost dotate cu mobilier nou, materiale didactice moderne și echipamente digitale, printr-un proiect finanțat din PNRR.

Investiția a transformat sălile de clasă în spații mai prietenoase și mai funcționale, cu bănci ergonomice, dulapuri noi și resurse educaționale adaptate cerințelor actuale. Calculatoarele, tablele interactive și dotările pentru laboratoarele de informatică permit acum un proces de predare mult mai interactiv și orientat spre dezvoltarea competențelor digitale.

Primarul Florin Ionescu subliniază că educația rămâne o prioritate: „Ne dorim ca fiecare copil din Stoilești să aibă aceleași șanse ca elevii din mediul urban, iar acest proiect ne apropie de acest obiectiv.”

Pentru continuitate, administrația locală și profesorii vor lucra la pregătirea cadrelor didactice și la întreținerea dotărilor, astfel încât investiția să producă efecte pe termen lung. Stoilești se alătură astfel comunităților rurale care valorifică fondurile europene pentru a ridica standardele educației și pentru a crea școli pregătite pentru viitor.