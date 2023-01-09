Scandal în IPJ Vâlcea: polițist din Brezoi, prins băut la volan la ora 2, dar la 8 dimineața era din nou la serviciu! Cercetat penal, le face altora... dosare penale

marți, 4 noiembrie 2025

La Brezoi, un caz stârnește revoltă și întrebări despre modul în care se aplică legea, atunci când cel aflat în culpă este... chiar un polițist.

O sesizare ajunsă la redacția noastră arată că agentul de poliție Ciobanu Marian, lucrător pe linie silvică în cadrul Poliției orașului Brezoi, ar fi fost depistat conducând sub influența alcoolului, în noaptea de 23 martie 2025, în jurul orei 2.

Culmea este că, deși i s-ar fi întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului (art. 336 din Codul penal), câteva ore mai târziu, la ora 8 dimineața, același polițist s-ar fi prezentat la serviciu, îndeplinindu-și atribuțiile în mod normal.

Dovadă VIDEO:

Cum este posibil așa ceva?

Prins băut la volan, dar în serviciu câteva ore mai târziu

Potrivit informațiilor primite de la surse locale, Ciobanu Marian ar fi fost oprit în trafic de un echipaj al Serviciului Rutier Vâlcea, care ar fi constatat că acesta consumase băuturi alcoolice.

După procedura legală, i s-ar fi întocmit dosar penal, urmând recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Nimeni nu contestă că oricine poate greși. Problema reală este modul în care instituția a reacționat: cum se explică faptul că, la doar câteva ore de la incident, agentul s-a întors la serviciu și și-a desfășurat activitatea, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat?

Cine i-a permis să intre în sediul poliției, în uniformă, deși figura într-un dosar penal pentru o faptă care, teoretic, ar trebui să ducă imediat la suspendarea din funcție sau punerea la dispoziție?

Prietenii, alcoolul și „protecțiile”

Totul ar fi început cu o seară „petrecută” alături de T. O., prieten apropiat al agentului. Cei doi ar fi consumat împreună băuturi alcoolice în noaptea în care Ciobanu a fost oprit de polițiști.

Fotografiile care confirmă acest lucru:

Mai mult, în oraș se vorbește de ceva timp despre posibile scurgeri de informații din interiorul Poliției Brezoi – date confidențiale despre dosare penale sau persoane cercetate, care ar fi ajuns în spațiul public.

Unii localnici susțin că agentul Ciobanu ar fi oferit aceste informații în cercul său apropiat, iar prietenul T. O. l-ar fi „asigurat” că dosarul său va fi „rezolvat”.

Aceste afirmații, deși greu de verificat fără un control intern, merită investigate. Pentru că dacă se confirmă, vorbim despre o încălcare gravă a legii și a deontologiei polițienești.

O petrecere, un articol și prea multe întrebări

Cazul s-a complicat după apariția unui articol de presă, în 25 mai 2025, preluat inclusiv de Ziarul de Vâlcea, despre o petrecere privată organizată de mai mulți polițiști.

În materialul respectiv ar fi fost publicate imagini și informații nepublice – inclusiv despre anumite dosare penale și despre polițiști care, potrivit unor surse, nici măcar nu au fost la eveniment.

Cine a avut acces la video și fotografiile reale, la datele interne și la programul polițiștilor?

Toate acestea duc, din nou, spre aceeași întrebare: cum au putut asemenea detalii să iasă din interiorul instituției?

Cine a avut acces la graficele de lucru și la dosarele nepublice, dacă nu un om din interior?

Un trecut care nu poate fi ignorat

Numele lui T. O. apare de mai multe ori în discuțiile din zonă. Surse din nordul județului Vâlcea amintesc de un accident rutier grav, produs în trecut cu un camion al unei firme locale, în care două persoane și-au pierdut viața, iar un copil a rămas orfan.

Chiar dacă dosarele au fost, între timp, „închise”, localnicii nu au uitat. Iar acum, când T. apare din nou în preajma unui alt caz controversat, suspiciunile se reaprind.

Legea trebuie să fie pentru toți

Articolul 336 din Codul Penal este clar:

„Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.”

Nu există excepții pentru polițiști, funcționari publici sau „prieteni cu influență”.

Totuși, în cazul de la Brezoi, tăcerea autorităților naște neîncredere.

IPJ Vâlcea nu a comunicat până acum nicio măsură oficială: nici dacă agentul Ciobanu a fost suspendat, nici dacă s-a dispus vreo verificare internă privind posibilele scurgeri de informații.

Dacă toate aceste aspecte se confirmă, vorbim despre o situație fără precedent: un polițist cercetat penal care instrumentează, în același timp, dosare penale ale altora.

Tăcerea instituțiilor – cel mai periculos precedent

Cazul de la Brezoi nu mai este doar un simplu incident rutier. Este un test de integritate pentru Poliția Română și pentru Ministerul Afacerilor Interne.

Oamenii trebuie să știe că legea este aceeași pentru toți – fie că e vorba de un cetățean obișnuit, fie de un om al legii.

De aceea, redacția solicită oficial Ministerului Afacerilor Interne și ministrului Cătălin Predoiu să dispună verificări urgente și să clarifice public:

dacă evenimentul din 23 martie 2025 este real;

dacă s-a întocmit dosar penal și ce măsuri administrative s-au luat;

dacă au existat scurgeri de informații confidențiale din Poliția Brezoi.

În Brezoi, oamenii spun cu amărăciune că „ulciorul nu merge de multe ori la apă”.

Poate că a venit momentul ca acest ulcior, al mușamalizărilor și al tăcerii, să se spargă.

Legea trebuie să rămână lege – și pentru cei cu uniformă.

