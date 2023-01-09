Salina Ocnele Mari, în centrul unui scandal major – Consiliul de Administrație al SALROM, demis, iar neregulile ajung la DNA

sâmbătă, 1 noiembrie 2025

Scandal la SALROM! Ministrul Economiei a demis conducerea și a trimis cazul la DNA – efecte și pentru salina din Vâlcea

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat demiterea întregului Consiliu de Administrație al SALROM, după ce controalele oficiale au descoperit nereguli grave în compania care administrează salinele din România, inclusiv pe cea de la Ocnele Mari (Vâlcea).

Concluziile rapoartelor Corpului de Control al Primului-ministru și ale Ministerului Economiei au fost transmise DNA, iar prejudiciile identificate se ridică la peste 65 de milioane de lei. Ministrul spune că unele achiziții au fost „cu dedicație”, procedurile fiind modificate chiar înainte de finalizare pentru a favoriza anumiți furnizori.

Un exemplu: două combine miniere cumpărate pentru salinele de la Slănic și Vâlcea, plătite cu 35 de milioane de lei, deși echipamente similare costă pe piață aproximativ 250.000 de euro bucata.

Președintele CA, Nicolae Cîmpeanu, și directorul general, Constantin Dan Oprea, au fost revocați din funcții.

Decizia are impact și în județul Vâlcea, unde salina de la Ocnele Mari este o sursă importantă de locuri de muncă și venituri locale. Ancheta DNA ar putea duce la verificări extinse în toate exploatările SALROM, inclusiv cele din Oltenia.