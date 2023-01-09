Revelion 2026 la Hotel Olănești & Spa Medical! Trei nopți de răsfăț total (30 decembrie-2 ianuarie)!

Revelion 2026 la Hotel Olănești . 30 Decembrie – 2 Ianuarie | 3 nopți de răsfăț total!
Începem pe 30 decembrie cu:
Check-in & acces nelimitat la centrul SPA( piscine, saune, salina, jacuzzi, loc de joacă pentru copii).
muzică live in restaurant pe toată perioada serii.
31 Decembrie – zi de relaxare, seară de poveste:
Mic dejun & SPA all day
Cină festivă de Revelion cu orchestra “Rapsodia Vâlceană” dirijor si maestru violonist Cristi Caliu și interpreta Doina Badea, atmosfera de poveste.
Open bar | Candy bar | Cabină foto.
01 Ianuarie:
Late breakfast & brunch
Loc de joacă pentru cei mici
Acces la SPA toată ziua
Seara: Cină de Carnaval cu:
Open bar | Candy bar | Cabină foto
Muzică live cu orchestra “Rapsodia Vâlceană” dirijor si maestru violonist Cristi Caliu și interpreta Doina Badea, o atmosferă de neuitat!
02 Ianuarie: Mic dejun & ultime momente de relaxare la centrul SPA.
Check-out.
Tarif cameră single -1 pers. -3100 lei/ sejur
Tarif cameră double – 2 pers.-4850 lei/sejur
Tarif cameră family- 3 pers.- 6750 lei/ sejur
Pentru mai multe detalii și rezervări:
0799 600 119
