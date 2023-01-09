Rețeaua Annabella se extinde în 17 județe. Retailerul vâlcean intră în forță pe piața din București

sâmbătă, 8 noiembrie 2025

Retailerul vâlcean a început rebranduirea magazinelor Profi preluate

Retailerul român Annabella, fondat și controlat de familia de antreprenori Dan și Dorina Mutu din Râmnicu Vâlcea, a început procesul de rebranduire a magazinelor Profi preluate în urma tranzacției recente cu grupul Ahold Delhaize. Primele unități care poartă deja sigla Annabella sunt cele situate pe strada Buzești și Șoseaua Ștefan cel Mare. Annabella mizează pe o rețea mult mai extinsă și pe o strategie logistică mai complexă.

O tranzacție de amploare

În vara acestui an, Annabella a cumpărat 87 de supermarketuri și magazine de proximitate de la grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, companie care opera în România brandurile Mega Image și Profi. Vânzarea a fost o condiție impusă de Consiliul Concurenței pentru aprobarea fuziunii dintre Ahold Delhaize și Profi, o mișcare importantă pe piața locală de retail.

Prin această achiziție, Annabella, care activa până acum preponderent în Vâlcea, Argeș, Olt și Dâmbovița, își extinde prezența la 17 județe, devenind unul dintre cei mai importanți jucători regionali cu capital românesc din industria de profil.

Capitala, noul pol strategic

Cea mai mare parte a magazinelor preluate se află în București (21 de unități) și Ilfov (24 de unități) – o zonă care concentrează cea mai mare putere de cumpărare din România, dar și cea mai acerbă competiție.

Pariul familiei Mutu pe București este privit de experți ca un pas curajos, dar logic, în evoluția unei afaceri românești care a crescut constant în ultimii ani, în special pe segmentul de retail alimentar.

De la afacere locală la rețea națională

Fondată în anii ’90 în Râmnicu Vâlcea, Annabella a devenit un simbol al antreprenoriatului românesc de succes. Compania deține astăzi o rețea extinsă de supermarketuri, un centru logistic modern și o unitate proprie de producție – Fabrica Annabella – Fabrica de conserve Râureni, care furnizează produse sub brand propriu.

Prin extinderea în București și în alte județe, Annabella trece de la statutul de retailer regional la unul național, concurând direct cu marile lanțuri internaționale.

Rebranduirea magazinelor Profi este, așadar, nu doar o schimbare de siglă, ci și o etapă strategică în consolidarea poziției retailerului român într-o piață dominată de grupuri străine.