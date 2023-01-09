RÂMNICU VÂLCEA. Un adolescent de 15 ani a fost salvat în ultimul moment după ce a amenințat că se sinucide

Momente de panică, luni după-amiază, pe strada Matei Basarab din Râmnicu Vâlcea. O mamă a sunat disperată la 112 după ce fiul ei, un adolescent de 15 ani, s-a încuiat în cameră și a amenințat că își pune capăt zilelor.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale ISU Vâlcea, ale Serviciului de Ambulanță și ale Poliției municipiului. Pompierii au adus inclusiv salteaua pneumatică și autospeciala de descarcerare, pregătiți pentru orice situație extremă.

Intervenția a fost una contra cronometru — salvatorii au pătruns cu forța în cameră chiar în momentul în care băiatul amenința că își taie venele. Din primele informații, adolescentul ar fi consumat alcool, urmând să se stabilească dacă a ingerat și alte substanțe interzise.

Datorită reacției rapide a mamei, tragedia a fost evitată. Tânărul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale și va fi evaluat psihologic de specialiști.