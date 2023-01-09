vineri, 21 noiembrie 2025

Râmnicu Vâlcea riscă să rateze autostrada Sibiu–Pitești. Cine blochează drumul expres?

Conectarea municipiului Râmnicu Vâlcea la autostrada Sibiu–Pitești rămâne, în mod clar, cea mai importantă temă de infrastructură pentru județ. Iar întrebarea fundamentală este aceeași, de ani întregi: se face sau nu drumul expres dintre Vâlcea și autostradă? O întrebare la care nu avem încă răspuns – pentru că, indiferent de studii, promisiuni sau declarații, decizia este una politică, ce se ia în birourile Ministerului Transporturilor.

În mod realist, conectarea Vâlcii la autostradă depinde de forța de reprezentare politică a județului la București. Ministerul Transporturilor, conducerile consiliilor județene din Vâlcea și Argeș și structurile centrale ale partidului aflat la guvernare sunt cele care pot decide dacă proiectul intră sau nu în linie dreaptă. În ultimii ani, când responsabilitatea a aparținut altor culoare politice, avansul a fost aproape inexistent.

Ce vrem: un drum expres sau doar promisiuni?

Pentru județul Vâlcea, 2026 ar trebui să fie anul în care intrăm, în sfârșit, în epoca conectării reale la autostrăzile României. Fără drum expres, accesul la Sibiu–Pitești rămâne o improvizație. Iar vâlcenii știu asta: de peste două decenii, preferă traseul Râmnicu Vâlcea – Tigveni, chiar dacă e îngust, doar pentru a evita Dealul Negru.

Exemple există în toată țara. Zilele trecute, Ministerul Transporturilor a dat ordinul de începere a drumului expres Brăila–Focșani, peste 75 km, cu termen clar: 6 luni pentru proiectare, 36 pentru execuție. Simplu, concret, predictibil. Așa se procedează acolo unde există voință politică susținută.

Vâlcea – între potențial și blocaj administrativ

Deși secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești (Curtea de Argeș–Tigveni) se apropie de finalizare, județul Vâlcea nu are încă o direcție oficială pentru drumul expres. Nu există un front comun al instituțiilor locale, mediului de afaceri și factorilor politici care să împingă decisiv proiectul. Lipsa unei acțiuni coordonate ne costă timp, bani și, în cele din urmă, dezvoltare.

Fără acest drum, Vâlcea rămâne izolată între munți, cu acces lent către București și vestul țării. Cu el, intrăm în circuitul economic major, atragem investiții și reducem presiunea pe rutele actuale.

Toți politicienii vâlceni trebuie să acționeze acum, nu doar la nivel declarativ

Indiferent de partid, de simpatii politice sau de rivalitățile locale, toți parlamentarii vâlceni au obligația publică de a pune presiune pe Guvern pentru realizarea drumului expres. Este un proiect care depășește orice bătălie electorală – o investiție strategică pentru următoarele decenii. Deputați, senatori, consilieri județeni, primari: fiecare are datoria să își folosească mandatul în interesul județului și să formeze un front comun la București. Fără această unitate și perseverență, Vâlcea va continua să fie ignorată pe harta marilor investiții rutiere ale țării.

Tiberiu Pîrnău