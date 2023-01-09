Râmnicu Vâlcea: Drumuri înfundate, parcări inaccesibile și anvelopări blocate: bilanțul audiențelor viceprimarului Vețeleanu

miercuri, 19 noiembrie 2025

Probleme diverse au ajuns miercuri dimineața pe masa viceprimarului Eusebiu Vețeleanu, în cadrul audiențelor acordate cetățenilor. Una dintre sesizări a vizat reabilitarea unei ramificații de câteva zeci de metri din strada Toamnei, un fost drum privat donat Primăriei anul trecut. Segmentul are o pantă puternică spre o proprietate privată, unde și se înfundă, iar amenajarea rigolelor este imposibilă în lipsa unui traseu legal pentru scurgerea apelor pluviale. Viceprimarul a transmis că situația rămâne în analiză, în încercarea de a identifica o soluție fezabilă.

O altă problemă ridicată a fost introducerea unor restricții într-o parcare de pe strada Ionel Geantă, însă autoritatea locală nu poate interveni întrucât terenul este proprietate privată, iar Primăria nu are competență asupra lui.

Nu au lipsit nici întrebările despre programul de anvelopare a blocurilor. Reprezentantul asociației de proprietari de la blocul 1 Oltchim a fost informat că programele guvernamentale sunt momentan suspendate, însă imobilul va fi inclus pe lista de priorități imediat ce finanțările vor fi reluate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

    • © 2025 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe