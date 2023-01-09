Râmnicu Vâlcea: comasarea Teatrului „Ariel” cu Filarmonica stârnește revoltă. Primarul Gutău, pârât de actori la Federația Teatrelor Metropolitane

joi, 13 noiembrie 2025

Decizia Primăriei Râmnicu Vâlcea de a comasa Teatrul Municipal „Ariel” cu Filarmonica „Ion Dumitrescu” începând cu 1 decembrie 2025 a deschis un scandal greu de ignorat în lumea culturală locală. Angajații teatrului s-au declarat luați prin surprindere, au contestat procedura și au sesizat Ministerul Culturii, acuzând lipsa de transparență și absența unor documente esențiale.

De ce s-au revoltat angajații Teatrului Ariel

Actorii și personalul teatrului reclamă că Primăria nu a prezentat: un studiu economic care să arate că fuziunea este necesară și eficientă; o notă de fundamentare care să explice motivele culturale ale comasării; baza legală clară în temeiul căreia a fost suspendat concursul pentru funcția de director al teatrului; dovada că au fost respectate regulile de transparență prevăzute de Legea 52/2003, care impune consultarea publică înainte de adoptarea unor astfel de măsuri.

Situația a atras atenția Federației Teatrelor Metropolitane, care contestă în mod oficial fuziunea, susținând că afectează identitatea instituțiilor de spectacole și riscă să reducă diversitatea culturală.

Poziția Primăriei

Primarul Mircia Gutău susține că reorganizarea va duce la reducerea cheltuielilor administrative, iar activitatea artistică nu va avea de suferit.

Reacția lui Sorin Zamfirescu, fondatorul Teatrului Ariel

Fostul primar și cel care a înființat Teatrul Ariel, Sorin Zamfirescu, are o poziție nuanțată. Acesta spune că „nu crede că e o idee rea comasarea”, dacă este făcută strict administrativ și dacă sunt reduse costurile fără a afecta identitatea artistică.

În același timp, el avertizează că teatrul trebuie să-și păstreze profilul, repertoriul și autonomia culturală, elemente ce nu pot fi sacrificate în numele economiilor bugetare.

Ce lipsește din această decizie

În centrul scandalului nu este doar fuziunea în sine, ci modul în care a fost anunțată și fundamentată. O parte importantă a comunității culturale cere ca administrația să facă publice: analiza costurilor, consecințele asupra personalului artistic, modul de funcționare al noii structuri și mai ales respectarea cadrului legal.

Până când aceste documente nu vor fi publicate, tensiunile rămân, iar comasarea riscă să devină unul dintre cele mai disputate proiecte din cultura locală a ultimilor ani.

Tiberiu Pîrnău