Profesorul reclamat pentru o relație cu o elevă minoră a revenit la catedră, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea. Elevii și părinții vor explicații

vineri, 14 noiembrie 2025

Profesorul reclamat pentru o relație cu o elevă minoră a revenit la catedră. Elevii și părinții vor explicații

Un caz care a stârnit ample discuții în comunitatea școlară din Râmnicu Vâlcea revine în atenție după ce un profesor acuzat în trecut de o presupusă relație cu o elevă minoră a revenit la catedră. Este vorba despre profesorul de educație fizică C.P., anchetat în octombrie 2024 pentru o posibilă relație cu o elevă de 17 ani, aflată atunci în clasa a XI-a.

Cazul a făcut obiectul mai multor materiale de presă la nivel național (ProTV, Digi24, Adevărul), iar IPJ Vâlcea anunțase la momentul respectiv deschiderea unei anchete penale privind fapta reclamată. Potrivit informațiilor disponibile public, ulterior nu au mai fost comunicate evoluții oficiale ale anchetei, iar în spațiul public nu a apărut nicio referire la o eventuală soluție sau sancțiune.

Revenirea la catedră, fără anunț public și fără clarificări oficiale

După declanșarea investigației, profesorul a lipsit de la școală mai multe luni, perioadă în care s-a aflat în concediu medical, până la finalul anului școlar 2024–2025. Între timp, relația dintre acesta și eleva în cauză a continuat, iar după ce fata a împlinit 18 ani, cei doi s-au căsătorit – fapt menționat în documentul transmis redacției.

În prezent, profesorul Predescu figurează din nou activ în orarul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, unde predă educație fizică la clase din toate ciclurile de învățământ: primar, gimnazial și liceal. Conform orarului afișat pe platforma instituției (cnmb.edupage.org), acesta are ore la:

Ciclul primar : 1A, 1B

Ciclul gimnazial : 5A, 5C, 7B

Ciclul liceal: 10B, 10C, 10D, 10E, 11F, 12A

Revenirea sa în colectiv s-a făcut fără vreo informare publică din partea conducerii liceului. Nici pe site-ul instituției, nici în comunicate oficiale nu există anunțuri privind:

o reevaluare profesională,

o analiză internă,

o formă de monitorizare suplimentară,

sau eventuale măsuri de prevenție pentru protejarea elevilor minori.

Neliniște în rândul elevilor și părinților

Elevi și părinți au transmis, neoficial, că situația este tratată cu tăcere, iar discuțiile interne sunt evitate. Starea de neliniște este alimentată mai ales de faptul că profesorul are ore inclusiv la clase foarte mici, de ciclul primar, aspect care ridică întrebări firești privind oportunitatea readucerii sale în contact cu elevi minori, în lipsa unor clarificări publice.

Un elev al liceului – care a solicitat păstrarea anonimatului – transmite că „subiectul pare mușamalizat”, iar ceea ce își doresc elevii nu este „scandal”, ci un mediu școlar sigur, gestionat transparent de către conducerea instituției.

Întrebări legitime pentru autoritățile școlare

Revenirea unui profesor aflat anterior într-o anchetă pentru fapte extrem de sensibile ridică o serie de întrebări la care comunitatea școlară nu a primit, deocamdată, răspuns:

A existat o evaluare psihologică, profesională sau disciplinară înainte de reintegrarea în colectiv?

A fost analizată oportunitatea repartizării sale la clase de vârstă foarte mică?

Care a fost deznodământul anchetei penale declanșate în 2024?

S-au aplicat sau nu sancțiuni conform procedurilor interne ale unităților de învățământ?

De ce nu a existat o informare minimă către elevi, părinți și cadre didactice?

În lipsa unor clarificări oficiale, neliniștea rămâne, iar percepția multor elevi este că subiectul a fost „îngropat” fără o analiză transparentă și fără măsuri adecvate de protecție.