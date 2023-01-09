Primarul Nicolae Sărdărescu construiește o nouă grădiniță cu program prelungit la Românii de Sus (Horezu)

Primarul Nicolae Sărdărescu continuă investițiile în educația preșcolară din Horezu și anunță înființarea unei noi grădinițe cu program prelungit în zona Românii de Sus. Deși în cartier funcționează deja o unitate preșcolară, administrația locală a considerat că infrastructura existentă nu mai corespunde cerințelor actuale, iar cererea părinților pentru program prelungit a crescut în ultimii ani.

Oportunitatea de finanțare a venit prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, iar Primăria Horezu nu a ratat momentul. Echipa de proiect a lucrat la documentație, a depus aplicația, iar proiectul a fost aprobat. Astfel, investiția intră acum în etapa de implementare, urmând să asigure copiilor din zonă condiții moderne, sigure și adaptate nevoilor actuale.

Noua grădiniță va funcționa cu program prelungit, un avantaj important pentru părinții care lucrează până târziu și au nevoie de un program flexibil pentru copiii lor.

Primarul Sărdărescu afirmă că investiția nu este doar o modernizare a infrastructurii educaționale, ci un pas firesc în dezvoltarea comunității: “Calitatea educației începe cu spațiile în care copiii sunt primiți. O grădiniță modernă, cu program prelungit, reprezintă un sprijin real pentru familii și o investiție în viitorul orașului.”

Lucrările vor începe după finalizarea tuturor procedurilor administrative, iar autoritățile locale promit transparență pe întreg parcursul proiectului.