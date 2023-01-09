Primarul Mircia Gutău, prezent la deschiderea Cupei României de Artă Florală 2025

Astăzi, primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a participat la deschiderea Cupei României de Artă Florală 2025, desfășurată în Sala Sporturilor „Traian”.
Evenimentul aduce, pentru câteva zile, un plus de culoare, parfum și creativitate în orașul nostru, reunind artiști florali talentați din întreaga țară.
Invităm cu drag toți râmnicenii și vizitatorii să viziteze expozițiile și demonstrațiile din aceste zile, unde vor descoperi aranjamente spectaculoase create cu pasiune și profesionalism.
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea felicită organizatorii și participanții și le urează mult succes în competiție!
