Primarul Marcel Radi: Păușești Măglași investește în sport - teren nou de fotbal 

Comuna Păușești Măglași face pași importanți în dezvoltarea infrastructurii sportive. În urma unui parteneriat între primăria localității și Consiliul Județean Vâlcea, a fost finalizată o bază sportivă modernă, dotată cu teren de fotbal cu gazon sintetic, sistem de iluminat, apă și toate utilitățile necesare.

Primarul Marcel Radi spune că noul teren a devenit rapid un punct de atracție pentru locuitorii comunei:

„La fiecare meci vin între 300 și 400 de spectatori. Recent am organizat o competiție de mini-fotbal la care au participat aproape 400 de copii. Anul viitor, împreună cu Consiliul Județean, vrem să construim și vestiare moderne.”

Terenul este deja folosit intens, iar zilele trecute a găzduit un turneu de fotbal juvenil cu echipe din mai multe județe.

Prin această investiție, autoritățile locale își propun să susțină sportul de masă și să încurajeze tinerii să adopte un stil de viață activ.

Proiectul a fost realizat din fonduri locale, cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea, și oferă acum condiții moderne pentru echipa locală și pentru toți iubitorii de mișcare din Păușești Măglași.