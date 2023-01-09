Primarul Gheorghe Gîngu: Înființăm Poliţie locală în Bujoreni

sâmbătă, 8 noiembrie 2025

Un nou compartiment va lua fiinţă în subordinea administraţiei locale din Bujoreni: cel de Poliţie Locală.

Începând cu ceastă lună, doi agenţi vor deservi constant comunitatea din comuna limitrofă municipiului Râmnicu Vâlcea, anunţă primarul Gheorghe Gîngu.

Compartimentul Poliţie Locală Bujoreni va avea doar doi agenţi angajaţi şi va acoperi o sferă largă de servicii, în special în ceea ce priveşte ordinea publică, disciplina în construcţii şi gestionarea situaţiilor de trafic la nivel local.

„Prin înfiinţarea acestui compartiment, ne propunem să întărim siguranţa comunităţii şi să răspundem mai prompt nevoilor cetăţenilor în ceea ce priveşte ordinea publică, disciplina în construcţii şi gestionarea situaţiilor de trafic la nivel local. Poliţia Locală Bujoreni va avea următoarele atribuţii principale:

- Asigurarea ordinii şi liniştii publice în spaţiile comunei;

- Controlul respectării disciplinei în construcţii şi a regulilor urbanistice;

- Gestionarea traficului local, inclusiv verificarea şi sancţionarea parcărilor neregulamentare;

- Paza şi protejarea bunurilor publice ale comunei.

Poliţiştii locali vor putea aplica sancţiuni contravenţionale în anumite situaţii privind circulaţia rutieră, conform competenţelor legale, şi vor colabora cu Poliţia Română pentru rezolvarea cazurilor care depăşesc sfera de competenţă a Poliţiei Locale (în special cele cu caracter penal sau contravenţional complex)”, a transmis primarul Gîngu printr-un comunicat de presă.

Cei doi poliţişti locali ai comunei Bujoreni vor răspunde direct sesizărilor cetăţenilor.

Aceştia pot fi contactaţi la: [email protected]; 0759 050 908; 0759 050 910; 0250 741 983 (nr tel. Primăria Comunei Bujoreni).