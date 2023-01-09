Primarul din Mateești, Cosmin Anghelescu, explodează: „Să vă fie rușine dacă aruncați gunoaie în stațiile moderne!”

duminică, 23 noiembrie 2025

Primarul din Mateești, Cosmin Anghelescu, îi critică dur pe cei care aruncă gunoaie în noile stații modernizate, avertizând că vor urma amenzi pentru astfel de comportamente. Deși stațiile au fost recent reamenajate – cu bănci, panouri de protecție și coșuri de gunoi amplasate strategic – unii cetățeni continuă să lase deșeuri pe jos.

„Să vă fie rușine celor care aruncați gunoaie lângă coș!”, a transmis edilul, subliniind că investițiile făcute pentru confortul comunității sunt sabotate chiar de cei care ar trebui să le respecte. Primăria anunță controale mai dese și sancțiuni, mizând totodată pe spiritul civic al locuitorilor pentru a păstra aceste facilități în stare bună.