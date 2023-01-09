Primarul Cosmin Anghelescu: Stații inteligente de autobuz la Mateești, prin PNRR

miercuri, 12 noiembrie 2025

Primăria Mateești implementează proiectul „Dezvoltarea sistemului de management local prin infrastructuri inteligente”, finanțat prin PNRR – Componenta 10 „Fondul Local”. În cadrul acestuia vor fi construite trei stații moderne de autobuz, care vor îmbunătăți transportul public din comună.

Pentru amplasarea primei stații, administrația locală a obținut de la Consiliul Județean Vâlcea dreptul temporar de administrare asupra unui teren de 32 mp, situat pe DJ 605A. Stațiile vor respecta toate normele de siguranță și vor fi întreținute de primărie pe o perioadă de opt ani.

Primarul comunei Mateești, Cosmin Anghelescu, s-a implicat activ în derularea proiectului, urmărind personal fiecare etapă, de la documentația tehnică până la demararea lucrărilor. Edilul subliniază că investițiile în infrastructură inteligentă reprezintă o prioritate pentru administrația locală, contribuind direct la creșterea calității vieții și la modernizarea transportului public.

Proiectul marchează un pas important spre digitalizarea și dezvoltarea sustenabilă a comunei Mateești.