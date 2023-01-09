Primăria Voineasa, în derivă financiară. Un raport devastator al Curții de Conturi arată nereguli de proporții și un patrimoniu public scăpat de sub control

Patrimoniu public de peste 230 de milioane de lei ținut „în aer”, fără evidență și fără valoare contabilă

Comuna Voineasa se află în fața unuia dintre cele mai grave rapoarte de audit emise în ultimii ani de Camera de Conturi Vâlcea. Situațiile financiare ale anului 2024 au primit opinie contrară, cea mai dură formă de sancțiune profesională, ceea ce înseamnă că datele financiare ale instituției sunt atât de denaturate încât nu reflectă realitatea. Constatările sunt șocante: infrastructura strategică a stațiunii turistice — telegondola, telescaunul, teleskiul, clădirile de servicii din domeniul schiabil — nu a fost înregistrată în contabilitate, deși valoarea ei cumulată depășește 230.898.551 lei. Practic, una dintre cele mai importante investiții turistice ale județului există fizic, dar nu există în actele primăriei.

Nu lipsesc doar activele mari. Clădiri precum restaurantul, terasa exterioară, școala de schi, fast-food-ul și centrul de închirieri de echipament nu au fost nici ele înregistrate, iar documentele justificative lipsesc. Mai mult, s-au realizat scăderi din evidență prin operațiuni de ștornare, fără justificare, afectând rezervele din reevaluare și activul entității. În paralel, investițiile recepționate nu au fost trecute din „imobilizări în curs” în patrimoniu, ceea ce a generat o subevaluare de peste 689.000 lei. Concluzia auditorilor este limpede: sistemul de control intern al primăriei nu funcționează.

Plăți ilegale, lucrări neexecutate și ajustări umflate în proiectele finanțate prin Anghel Saligny

Obiectivul „Asfaltare străzi și drumuri de interes local în comuna Voineasa și construire punte din beton armat peste Râul Lotru” reprezintă nucleul unor abateri financiare grave. Primăria a plătit 324.524 lei în plus, ca urmare a unei interpretări greșite — sau favorizante — a legislației privind ajustarea prețurilor la materiale. În loc ca ajustarea să vizeze exclusiv materialele, a fost aplicată asupra întregii valori a lucrărilor. Pe lângă această sumă, auditorii au identificat încă 15.562 lei plăți suplimentare pentru prețuri unitare majorate ilegal și 30.953 lei achitați pentru lucrări inexistente, doar facturate.

Situația se repetă în cazul unui alt proiect, „Lucrări de reparații și punere în siguranță a sistemului de captare de pe pârâul Latorița – Muntinu”, unde primăria a acceptat nejustificat cheltuieli de manoperă supraevaluate, aplicând o contribuție de 33,5% în loc de 2,25%, cum prevede Codul fiscal. Prejudiciul: 29.075,72 lei. În toate cazurile, Curtea cere recuperarea integrală a prejudiciilor și a accesoriilor.

În paralel, administrația locală a ignorat complet obligația de a încasa veniturile provenite din contractul de delegare a gestiunii Ski Resort Transalpina. Taxa pe clădiri, cota de 1% din încasările concesionarului și veniturile din taxa salvamont, în valoare totală de 95.228 lei, nu au fost nici stabilite, nici înregistrate. Bugetul local a pierdut astfel venituri certe, iar lipsa de acțiune indică absența totală a controlului asupra uneia dintre cele mai importante zone turistice ale județului.

Haos fiscal, salarii acordate ilegal, amenzi plătite din bugetul local și un control intern paralizat

Rapoartele evidențiază o primărie care nu controlează nici veniturile, nici datoriile, nici cheltuielile. Salarii majorate eronat au generat plăți nelegale de 6.384 lei, diurne nejustificate au scos alți 3.393 lei din bugetul comunei, iar amenzi și dobânzi penalizatoare de 61.349 lei au fost plătite fără a fi clarificate responsabilități, fără sesizări, fără recuperări. Sume de peste 156.000 lei au rămas ani la rând în conturi, fără a fi restituite bugetului local, iar contribuabili radiați sau insolvabili apar în continuare cu datorii în evidențe, denaturând situațiile financiare.

Facilitățile fiscale acordate ilegal și neaplicarea executării silite au diminuat suplimentar veniturile comunei. Inventarierea de la finalul anului, obligatorie pentru orice instituție publică, a fost un proces pur formal: bunuri neinventariate, clădiri neconfirmate, active nelocalizate și diferențe între datele din acte și realitatea din teren. Contabilul primăriei, care trebuia să verifice operațiunea, a participat chiar la inventariere, contrar legii, fără a observa neregulile evidente.

În Voineasa, reiese din documentele oficiale, nu doar că investițiile majore sunt lăsate în afara contabilității, dar banii publici circulă fără verificări, iar veniturile sigure nu sunt încasate.

Curtea de Conturi a cerut luarea unor măsuri ample până la 28 februarie 2026, însă rămâne de văzut dacă administrația din Voineasa va reuși să repare dezechilibrele majore identificate sau dacă raportul din acest an va deveni doar începutul unei crize administrative mult mai profunde.